https://ria.ru/20240620/moskva-1954152412.html

Москвичей предупредили о возможных смерчах

Москвичей предупредили о возможных смерчах - РИА Новости, 20.06.2024

Москвичей предупредили о возможных смерчах

Жителей и гостей Москвы попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду из-за сильных осадков, которые ожидаются в столице в четверг, сообщается в... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T09:19

2024-06-20T09:19

2024-06-20T09:21

общество

москва

экология в россии

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду из-за сильных осадков, которые ожидаются в столице в четверг, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Сверхинтенсивные осадки ожидаются в столице сегодня, есть вероятность формирования смерчей… Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в отдельных районах города уже идет сильный дождь. Вероятность формирования смерчей есть в период с 12.00 до 17.00. "Согласно прогнозам синоптиков, в течение всего дня сохранятся дождь с вероятность выпадения до 20 миллиметров осадков в течение часа, гроза", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240616/groza-1953285284.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, экология в россии