https://ria.ru/20240620/moshennichestvo-1954157922.html
Чаще всего мошенники подделывают инвестиционные сайты
Чаще всего мошенники подделывают инвестиционные сайты - РИА Новости, 20.06.2024
Чаще всего мошенники подделывают инвестиционные сайты
Чаще всего мошенники подделывают российские сайты инвестиций, с начала года на них пришлось более 60% от всех выявленных фишинговых ссылок, а еще 10% - это... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:54
2024-06-20T09:54
2024-06-20T09:54
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Чаще всего мошенники подделывают российские сайты инвестиций, с начала года на них пришлось более 60% от всех выявленных фишинговых ссылок, а еще 10% - это фейковые сайты популярных брендов и компаний, говорится в совместном исследовании "Мегафона" и "Яндекс Браузера", проведенном на основе собственных данных. "Более 60% выявленных за полгода фишинговых ресурсов имитируют интерфейс популярных сервисов для инвестиций. Еще 10% - это поддельные веб-сайты, маскирующиеся под известный бренд или компанию. При этом злоумышленники часто используют доменное имя, визуально схожее с настоящим адресом, например: www.[название бренда].id4007.ru", - говорится в исследовании. Отмечается, что среди мошенников также распространены фишинговые сайты, имитирующие соцсети, ресурсы с призывом проголосовать за родственника, фейковые сайты по продаже билетов в театры, кинотеатры и на другие массовые мероприятия, а также поддельные ссылки под видом личного кабинета онлайн-банков и госпорталов. Кроме того, мошенники создают сайты по обмену криптовалюты и ресурсы с несуществующими розыгрышами призов. По словам аналитиков, чаще всего злоумышленники распространяют фейковые ссылки через рекламные баннеры на сайтах, электронные письма и мессенджеры.
https://ria.ru/20240614/sud-1952821423.html
https://ria.ru/20240310/moshenniki-1932089071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мегафон, происшествия
Технологии, Мегафон, Происшествия
Чаще всего мошенники подделывают инвестиционные сайты
"Мегафон": мошенники чаще всего подделывают российские инвестиционные сайты
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Чаще всего мошенники подделывают российские сайты инвестиций, с начала года на них пришлось более 60% от всех выявленных фишинговых ссылок, а еще 10% - это фейковые сайты популярных брендов и компаний, говорится в совместном исследовании "Мегафона" и "Яндекс Браузера", проведенном на основе собственных данных.
"Более 60% выявленных за полгода фишинговых ресурсов имитируют интерфейс популярных сервисов для инвестиций. Еще 10% - это поддельные веб-сайты, маскирующиеся под известный бренд или компанию. При этом злоумышленники часто используют доменное имя, визуально схожее с настоящим адресом, например: www.[название бренда].id4007.ru", - говорится в исследовании.
Отмечается, что среди мошенников также распространены фишинговые сайты, имитирующие соцсети, ресурсы с призывом проголосовать за родственника, фейковые сайты по продаже билетов в театры, кинотеатры и на другие массовые мероприятия, а также поддельные ссылки под видом личного кабинета онлайн-банков и госпорталов.
Кроме того, мошенники создают сайты по обмену криптовалюты и ресурсы с несуществующими розыгрышами призов.
По словам аналитиков, чаще всего злоумышленники распространяют фейковые ссылки через рекламные баннеры на сайтах, электронные письма и мессенджеры.