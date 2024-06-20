https://ria.ru/20240620/moldaviya-1954157503.html
Работу молдавско-румынского КПП прервали из-за технических неполадок
Работу молдавско-румынского КПП прервали из-за технических неполадок - РИА Новости, 20.06.2024
Работу молдавско-румынского КПП прервали из-за технических неполадок
Работа молдавско-румынского пограничного перехода "Леушены - Албица", расположенном на пути из Кишинева в Бухарест, прервана из-за технических неполадок в базе... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:48
2024-06-20T09:48
2024-06-20T09:48
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КИШИНЕВ, 20 июн – РИА Новости. Работа молдавско-румынского пограничного перехода "Леушены - Албица", расположенном на пути из Кишинева в Бухарест, прервана из-за технических неполадок в базе данных румынских властей, сообщает пресс-служба молдавской таможенной службы в Telegram-канале. "В настоящее время наблюдается повышенный поток автомобилей, ожидающих пересечения через КПП "Леушены - Албица". Из-за технических неполадок в базе данных румынских властей контрольная деятельность на пограничном переходе через Албицу была прервана", - говорится в сообщении таможни. Путешественников призывают выбирать другие КПП, пока ситуация не восстановится. Отмечается, что минимальный поток пассажиров и транспорта зафиксирован на пунктах пропуска "Костешты - Стынка", "Кагул - Оанча", "Липканы - Рэдэуць Прут", "Джурджулешты - Галац" и "Леова - Бумбэта".
https://ria.ru/20240116/granitsa-1921678139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авто, кишинев, бухарест
В мире, Авто, Кишинев, Бухарест
Работу молдавско-румынского КПП прервали из-за технических неполадок
Работу молдавско-румынского КПП "Леушены — Албица" прервали из-за неполадок