https://ria.ru/20240620/moldaviya-1954157503.html

Работу молдавско-румынского КПП прервали из-за технических неполадок

Работу молдавско-румынского КПП прервали из-за технических неполадок - РИА Новости, 20.06.2024

Работу молдавско-румынского КПП прервали из-за технических неполадок

Работа молдавско-румынского пограничного перехода "Леушены - Албица", расположенном на пути из Кишинева в Бухарест, прервана из-за технических неполадок в базе... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T09:48

2024-06-20T09:48

2024-06-20T09:48

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КИШИНЕВ, 20 июн – РИА Новости. Работа молдавско-румынского пограничного перехода "Леушены - Албица", расположенном на пути из Кишинева в Бухарест, прервана из-за технических неполадок в базе данных румынских властей, сообщает пресс-служба молдавской таможенной службы в Telegram-канале. "В настоящее время наблюдается повышенный поток автомобилей, ожидающих пересечения через КПП "Леушены - Албица". Из-за технических неполадок в базе данных румынских властей контрольная деятельность на пограничном переходе через Албицу была прервана", - говорится в сообщении таможни. Путешественников призывают выбирать другие КПП, пока ситуация не восстановится. Отмечается, что минимальный поток пассажиров и транспорта зафиксирован на пунктах пропуска "Костешты - Стынка", "Кагул - Оанча", "Липканы - Рэдэуць Прут", "Джурджулешты - Галац" и "Леова - Бумбэта".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, авто, кишинев, бухарест