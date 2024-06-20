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В Киеве женщину заподозрили в надругательстве над могилой Коцюбайло - РИА Новости, 20.06.2024
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15:27 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/mogila-1954272587.html
В Киеве женщину заподозрили в надругательстве над могилой Коцюбайло
В Киеве женщину заподозрили в надругательстве над могилой Коцюбайло - РИА Новости, 20.06.2024
В Киеве женщину заподозрили в надругательстве над могилой Коцюбайло
Прокуратура Киева сообщила о задержании 60-летней женщины по подозрению в надругательстве над могилой Дмитрия Коцюбайло, одного из лидеров экстремистской... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:27
2024-06-20T15:27
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Прокуратура Киева сообщила о задержании 60-летней женщины по подозрению в надругательстве над могилой Дмитрия Коцюбайло, одного из лидеров экстремистской организации "Правый сектор*". "Задержана 60-летняя женщина, которую разыскивали за надругательство над могилами защитников Украины. С ней работают правоохранители", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры. Ранее в четверг украинское издание "Страна" сообщило, что неизвестные ночью в Киеве устроили погром на местах захоронения Коцюбайло, а также Андрея Пильщикова и Павла Петриченко в урочище Аскольдова Могила. Там были разрисованы портреты и флаги, разбиты и разбросаны лампадки, сломаны таблички с именами. Было возбуждено уголовное дело, виновным грозит до пяти лет лишения свободы. Коцюбайло был одним из лидеров "Правого сектора". После начала вооруженного конфликта в Донбассе командовал отрядом "Волки Да Винчи", получил звание "Герой Украины". В марте 2023 года погиб под Артемовском, который в итоге перешел под контроль российской стороны. Военный летчик Андрей Пильщиков участвовал в боевых действиях в составе Воздушных сил ВСУ, погиб в августе 2023 года при столкновении двух учебно-боевых самолетов в Житомирской области. Участник "евромайдана", общественный активист Павел Петриченко погиб в апреле 2024 года под Авдеевкой, которая на тот момент около двух месяцев назад перешла под контроль России. "Правый сектор*" сформировался в первые дни "евромайдана" в Киеве в 2013 году, в его состав вошли ультрарадикальные националистические группировки. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в захвате административных зданий, похищении оружия из арсеналов МВД Украины и столкновениях с правоохранителями, с апреля - принимали участие в карательных операциях против ДНР и ЛНР. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор*" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20240617/memorial-1953501095.html
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в мире, россия, киев, украина, правый сектор, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Украина, Правый сектор, Вооруженные силы Украины
В Киеве женщину заподозрили в надругательстве над могилой Коцюбайло

В Киеве задержали женщину по подозрению в надругательстве над могилой Коцюбайло

© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники полиции Украины в Киеве
Сотрудники полиции Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : Національна поліція України
Сотрудники полиции Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Прокуратура Киева сообщила о задержании 60-летней женщины по подозрению в надругательстве над могилой Дмитрия Коцюбайло, одного из лидеров экстремистской организации "Правый сектор*".
«
"Задержана 60-летняя женщина, которую разыскивали за надругательство над могилами защитников Украины. С ней работают правоохранители", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры.
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста на юге Литвы
17 июня, 18:25
Ранее в четверг украинское издание "Страна" сообщило, что неизвестные ночью в Киеве устроили погром на местах захоронения Коцюбайло, а также Андрея Пильщикова и Павла Петриченко в урочище Аскольдова Могила. Там были разрисованы портреты и флаги, разбиты и разбросаны лампадки, сломаны таблички с именами. Было возбуждено уголовное дело, виновным грозит до пяти лет лишения свободы.
Коцюбайло был одним из лидеров "Правого сектора". После начала вооруженного конфликта в Донбассе командовал отрядом "Волки Да Винчи", получил звание "Герой Украины". В марте 2023 года погиб под Артемовском, который в итоге перешел под контроль российской стороны. Военный летчик Андрей Пильщиков участвовал в боевых действиях в составе Воздушных сил ВСУ, погиб в августе 2023 года при столкновении двух учебно-боевых самолетов в Житомирской области. Участник "евромайдана", общественный активист Павел Петриченко погиб в апреле 2024 года под Авдеевкой, которая на тот момент около двух месяцев назад перешла под контроль России.
"Правый сектор*" сформировался в первые дни "евромайдана" в Киеве в 2013 году, в его состав вошли ультрарадикальные националистические группировки. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в захвате административных зданий, похищении оружия из арсеналов МВД Украины и столкновениях с правоохранителями, с апреля - принимали участие в карательных операциях против ДНР и ЛНР. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор*" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Вид на площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
В Киеве облили краской памятный крест Бандере, пишут СМИ
4 мая, 15:52
 
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