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ВСУ потеряли до 70 солдат в зоне ответственности "Днепра"
ВСУ потеряли до 70 солдат в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 20.06.2024
ВСУ потеряли до 70 солдат в зоне ответственности "Днепра"
Подразделения российской группировки войск "Днепр" за сутки ударили по живой силе и технике трех украинских бригад, ВСУ потеряли до 70 военных, сообщило в... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:32
2024-06-20T13:32
2024-06-20T13:36
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Днепр" за сутки ударили по живой силе и технике трех украинских бригад, ВСУ потеряли до 70 военных, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Жеребянка, Нестерянка Запорожской области и Ивановка Херсонской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - отмечает МО РФ.
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вооруженные силы украины, россия, сша, в мире, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, США, В мире, Запорожская область
ВСУ потеряли до 70 солдат в зоне ответственности "Днепра"
МО: бойцы группировки "Днепр" за сутки уничтожили до 70 солдат ВСУ