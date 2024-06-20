В ЕС утверждают, что 14-й пакет санкций усилит давление на Россию
Мишель: новый пакет санкций против России усилит давление на Россию
© AP Photo / Omar HavanaГлава Европейского совета Шарль Мишель
© AP Photo / Omar Havana
Глава Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в сети X утверждает, что новый 14-й пакет санкций ЕС против России, который вступит в силу на следующей неделе, усилит давление на РФ.
Ранее постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Он включит как новые меры, так и меры по борьбе с обходом уже существующих ограничений. Как сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе, новые ограничения против России будут окончательно утверждены на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам в понедельник, 24 июня, в тот же день пакет будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу.
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"Я приветствую договоренность по 14-му пакету санкций против России. Эти меры усилят существующие ограничения и закроют пробелы. ЕС продолжает сдерживать военную машину России, чтобы положить конец агрессии. Мы остаемся сильными, решительными и сплоченными вокруг народа Украины", - написал Мишель.
По данным западных СМИ, санкции могут включать ограничение на использование инфраструктуры Евросоюза для реэкспорта российского сжиженного газа, а также внесение в "черный список" танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, Евросоюз расширит "черные списки", включив туда более 40 новых физлиц и организаций. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ограничения могут также коснуться "теневой финансовой сети за рубежом".
Ранее сообщалось, что согласование санкций задерживается из-за позиции Германии по ужесточению правил для дочерних структур европейских компаний, работающих в ЕС, однако позже компромиссный вариант был найден.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Против РФ, граждан страны и организаций с февраля 2022 года было введено 13 пакетов санкцией. Всего под европейскими ограничениями находятся 1725 физлиц и 420 организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.