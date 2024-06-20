https://ria.ru/20240620/mishel-1954246321.html

В ЕС утверждают, что 14-й пакет санкций усилит давление на Россию

В ЕС утверждают, что 14-й пакет санкций усилит давление на Россию - РИА Новости, 20.06.2024

В ЕС утверждают, что 14-й пакет санкций усилит давление на Россию

Глава Евросовета Шарль Мишель в сети X утверждает, что новый 14-й пакет санкций ЕС против России, который вступит в силу на следующей неделе, усилит давление на РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:34

2024-06-20T14:34

2024-06-20T14:35

россия

германия

шарль мишель

урсула фон дер ляйен

дмитрий медведев

евросоюз

евросовет

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953579827_0:247:3072:1975_1920x0_80_0_0_b054182905002c4d37d8f5399cd9fb8b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в сети X утверждает, что новый 14-й пакет санкций ЕС против России, который вступит в силу на следующей неделе, усилит давление на РФ. Ранее постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Он включит как новые меры, так и меры по борьбе с обходом уже существующих ограничений. Как сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе, новые ограничения против России будут окончательно утверждены на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам в понедельник, 24 июня, в тот же день пакет будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу. "Я приветствую договоренность по 14-му пакету санкций против России. Эти меры усилят существующие ограничения и закроют пробелы. ЕС продолжает сдерживать военную машину России, чтобы положить конец агрессии. Мы остаемся сильными, решительными и сплоченными вокруг народа Украины", - написал Мишель. По данным западных СМИ, санкции могут включать ограничение на использование инфраструктуры Евросоюза для реэкспорта российского сжиженного газа, а также внесение в "черный список" танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, Евросоюз расширит "черные списки", включив туда более 40 новых физлиц и организаций. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ограничения могут также коснуться "теневой финансовой сети за рубежом". Ранее сообщалось, что согласование санкций задерживается из-за позиции Германии по ужесточению правил для дочерних структур европейских компаний, работающих в ЕС, однако позже компромиссный вариант был найден. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Против РФ, граждан страны и организаций с февраля 2022 года было введено 13 пакетов санкцией. Всего под европейскими ограничениями находятся 1725 физлиц и 420 организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.

https://ria.ru/20240620/spg-1954059246.html

https://ria.ru/20240618/sanktsii-1953596129.html

https://ria.ru/20240619/grossi-1954009751.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, германия, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, дмитрий медведев, евросоюз, евросовет, еврокомиссия, санкции в отношении россии, политика