Рейтинг@Mail.ru
В ЕС утверждают, что 14-й пакет санкций усилит давление на Россию - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 20.06.2024 (обновлено: 14:35 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/mishel-1954246321.html
В ЕС утверждают, что 14-й пакет санкций усилит давление на Россию
В ЕС утверждают, что 14-й пакет санкций усилит давление на Россию - РИА Новости, 20.06.2024
В ЕС утверждают, что 14-й пакет санкций усилит давление на Россию
Глава Евросовета Шарль Мишель в сети X утверждает, что новый 14-й пакет санкций ЕС против России, который вступит в силу на следующей неделе, усилит давление на РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:34
2024-06-20T14:35
россия
германия
шарль мишель
урсула фон дер ляйен
дмитрий медведев
евросоюз
евросовет
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953579827_0:247:3072:1975_1920x0_80_0_0_b054182905002c4d37d8f5399cd9fb8b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в сети X утверждает, что новый 14-й пакет санкций ЕС против России, который вступит в силу на следующей неделе, усилит давление на РФ. Ранее постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Он включит как новые меры, так и меры по борьбе с обходом уже существующих ограничений. Как сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе, новые ограничения против России будут окончательно утверждены на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам в понедельник, 24 июня, в тот же день пакет будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу. "Я приветствую договоренность по 14-му пакету санкций против России. Эти меры усилят существующие ограничения и закроют пробелы. ЕС продолжает сдерживать военную машину России, чтобы положить конец агрессии. Мы остаемся сильными, решительными и сплоченными вокруг народа Украины", - написал Мишель. По данным западных СМИ, санкции могут включать ограничение на использование инфраструктуры Евросоюза для реэкспорта российского сжиженного газа, а также внесение в "черный список" танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, Евросоюз расширит "черные списки", включив туда более 40 новых физлиц и организаций. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ограничения могут также коснуться "теневой финансовой сети за рубежом". Ранее сообщалось, что согласование санкций задерживается из-за позиции Германии по ужесточению правил для дочерних структур европейских компаний, работающих в ЕС, однако позже компромиссный вариант был найден. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Против РФ, граждан страны и организаций с февраля 2022 года было введено 13 пакетов санкцией. Всего под европейскими ограничениями находятся 1725 физлиц и 420 организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
https://ria.ru/20240620/spg-1954059246.html
https://ria.ru/20240618/sanktsii-1953596129.html
https://ria.ru/20240619/grossi-1954009751.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953579827_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_accec45e97a7fdcc7720a4bcc00aeea2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, дмитрий медведев, евросоюз, евросовет, еврокомиссия, санкции в отношении россии, политика
Россия, Германия, Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Медведев, Евросоюз, Евросовет, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Политика
В ЕС утверждают, что 14-й пакет санкций усилит давление на Россию

Мишель: новый пакет санкций против России усилит давление на Россию

© AP Photo / Omar HavanaГлава Европейского совета Шарль Мишель
Глава Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Omar Havana
Глава Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель в сети X утверждает, что новый 14-й пакет санкций ЕС против России, который вступит в силу на следующей неделе, усилит давление на РФ.
Ранее постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Он включит как новые меры, так и меры по борьбе с обходом уже существующих ограничений. Как сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе, новые ограничения против России будут окончательно утверждены на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам в понедельник, 24 июня, в тот же день пакет будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу.
Танкер-газовоз - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Санкции дали сбой: Россия расширяется на новом направлении
08:00
«
"Я приветствую договоренность по 14-му пакету санкций против России. Эти меры усилят существующие ограничения и закроют пробелы. ЕС продолжает сдерживать военную машину России, чтобы положить конец агрессии. Мы остаемся сильными, решительными и сплоченными вокруг народа Украины", - написал Мишель.
По данным западных СМИ, санкции могут включать ограничение на использование инфраструктуры Евросоюза для реэкспорта российского сжиженного газа, а также внесение в "черный список" танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, Евросоюз расширит "черные списки", включив туда более 40 новых физлиц и организаций. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ограничения могут также коснуться "теневой финансовой сети за рубежом".
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Отказ Турции от антироссийских санкций обеспокоил Вашингтон, сообщили СМИ
18 июня, 10:42
Ранее сообщалось, что согласование санкций задерживается из-за позиции Германии по ужесточению правил для дочерних структур европейских компаний, работающих в ЕС, однако позже компромиссный вариант был найден.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Против РФ, граждан страны и организаций с февраля 2022 года было введено 13 пакетов санкцией. Всего под европейскими ограничениями находятся 1725 физлиц и 420 организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
В МАГАТЭ оценили возможное введение санкций против "Росатома"
Вчера, 15:33
 
РоссияГерманияШарль МишельУрсула фон дер ЛяйенДмитрий МедведевЕвросоюзЕвросоветЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала