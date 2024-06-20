https://ria.ru/20240620/miroporyadok-1954217277.html

Россия и Вьетнам нацелены на формирование справедливого миропорядка

Россия и Вьетнам нацелены на формирование справедливого миропорядка - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам нацелены на формирование справедливого миропорядка

Россия и Вьетнам подтверждают нацеленность на содействие формированию более справедливого многополярного миропорядка. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:19

2024-06-20T13:19

2024-06-20T13:19

в мире

вьетнам

россия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам подтверждают нацеленность на содействие формированию более справедливого многополярного миропорядка. Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля. "Россия и Вьетнам подтверждают нацеленность на содействие объективному процессу формирования более справедливого и устойчивого многополярного (полицентричного) миропорядка, основанного на нормах и принципах Устава ООН и международного права, включая уважение суверенитета и территориальной целостности, самоопределение народов, невмешательство во внутренние дела государств, неприменение силы или угрозы силой, урегулирование споров мирными средствами", - говорится в тексте заявления.

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

вьетнам

россия

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Кирилл Волков

в мире, вьетнам, россия