Россия и Вьетнам нацелены на формирование справедливого миропорядка
Москва и Ханой подтвердили нацеленность на создание многополярного миропорядка
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на российско-вьетнамских переговорах в Президентском дворце в Ханое
Президент РФ Владимир Путин на российско-вьетнамских переговорах в Президентском дворце в Ханое
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам подтверждают нацеленность на содействие формированию более справедливого многополярного миропорядка.
Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.
"Россия и Вьетнам подтверждают нацеленность на содействие объективному процессу формирования более справедливого и устойчивого многополярного (полицентричного) миропорядка, основанного на нормах и принципах Устава ООН и международного права, включая уважение суверенитета и территориальной целостности, самоопределение народов, невмешательство во внутренние дела государств, неприменение силы или угрозы силой, урегулирование споров мирными средствами", - говорится в тексте заявления.