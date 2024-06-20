https://ria.ru/20240620/minoborony-1954222749.html

ВСУ потеряли до 140 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

ВСУ потеряли до 140 военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 20.06.2024

ВСУ потеряли до 140 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:35

2024-06-20T13:35

2024-06-20T13:35

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Урожайное Донецкой Народной Республики и Гуляй Поле Запорожской области", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США.

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россия, сша, вооруженные силы украины