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Российские военные отразили две атаки ВСУ
Российские военные отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 20.06.2024
Российские военные отразили две атаки ВСУ
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки, уничтожили два склада боеприпасов противника, ВСУ потеряли до 500... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:32
2024-06-20T13:32
2024-06-20T13:32
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки, уничтожили два склада боеприпасов противника, ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, боевую машину пехоты, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 21-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Григоровка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки подразделений 3-й штурмовой бригады противника", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 105-мм орудие М119 производства США и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. Также уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.
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сша, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили две атаки ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли до 500 военных и два склада боеприпасов