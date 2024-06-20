https://ria.ru/20240620/minoborony-1954221546.html

Российские военные отразили две атаки ВСУ

Российские военные отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 20.06.2024

Российские военные отразили две атаки ВСУ

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки, уничтожили два склада боеприпасов противника, ВСУ потеряли до 500... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:32

2024-06-20T13:32

2024-06-20T13:32

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харьковская область

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки, уничтожили два склада боеприпасов противника, ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, боевую машину пехоты, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 21-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики, Синьковка Харьковской области и Григоровка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки подразделений 3-й штурмовой бригады противника", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 105-мм орудие М119 производства США и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. Также уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1952952807.html

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сша, россия, харьковская область, вооруженные силы украины