https://ria.ru/20240620/migratsiya-1954331852.html

Полицейских в Тюмени задержали по делу об организации незаконной миграции

Полицейских в Тюмени задержали по делу об организации незаконной миграции - РИА Новости, 20.06.2024

Полицейских в Тюмени задержали по делу об организации незаконной миграции

Четыре сотрудника полиции Тюмени, а также три местные жительницы стали фигурантами уголовного дела об организации незаконной миграции, их преступная... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:43

2024-06-20T17:43

2024-06-20T17:43

происшествия

россия

тюмень

тюменская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg

ТЮМЕНЬ, 20 июн - РИА Новости. Четыре сотрудника полиции Тюмени, а также три местные жительницы стали фигурантами уголовного дела об организации незаконной миграции, их преступная деятельность пересечена, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области. "Возбуждено уголовное дело в отношении … заместителя начальника отдела полиции №1 УМВД России по городу Тюмени, начальника отдела участковых уполномоченных полиции, двух участковых уполномоченных и трех жительниц города Тюмени. … Они обвиняются в организации незаконной миграции организованной группой (п. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ)", - указано в сообщении. По версии следствия, с 1 октября 2021 года по 26 января 2024 года двое участковых уполномоченных по указанию замначальника отдела полиции № 1 и начальника отдела участковых уполномоченных для улучшения показателей работы в сфере миграции составляли фиктивные протоколы без фактического посещения адресов в отношении граждан России, которые якобы оказывали услуги по временному размещению иностранцев. В свою очередь три жительницы Тюмени получали от нарушивших режим пребывания на территории РФ мигрантов деньги, часть направляли на оплату административных штрафов, остальное распределяли в качестве вознаграждения между собой. Обвиняемыми составлено не менее 88 фиктивных протоколов об административных правонарушениях по ст.18.9 КоАП РФ на принимающую сторону. Преступная деятельность группы пресечена сотрудниками РУФСБ России и оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Тюменской области. В четверг Ленинский районный суд города Тюмени по ходатайству следователя отправил под домашний арест до 19 августа замначальника отдела полиции, начальника отдела участковых уполномоченных и одного из участковых. Второй участковый будет находиться в СИЗО до 17 августа. Также суд отправил до 19 августа под домашний арест двух женщин, третья находится под подпиской о невыезде. В СУ СК отмечают, что ведется работа по установлению иных участников преступления.

https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html

https://ria.ru/20240619/migranty-1953862043.html

https://ria.ru/20240608/sud-1951624326.html

россия

тюмень

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, тюмень, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)