https://ria.ru/20240620/migratsiya-1954331852.html
Полицейских в Тюмени задержали по делу об организации незаконной миграции
Полицейских в Тюмени задержали по делу об организации незаконной миграции - РИА Новости, 20.06.2024
Полицейских в Тюмени задержали по делу об организации незаконной миграции
Четыре сотрудника полиции Тюмени, а также три местные жительницы стали фигурантами уголовного дела об организации незаконной миграции, их преступная... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:43
2024-06-20T17:43
2024-06-20T17:43
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ТЮМЕНЬ, 20 июн - РИА Новости. Четыре сотрудника полиции Тюмени, а также три местные жительницы стали фигурантами уголовного дела об организации незаконной миграции, их преступная деятельность пересечена, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области. "Возбуждено уголовное дело в отношении … заместителя начальника отдела полиции №1 УМВД России по городу Тюмени, начальника отдела участковых уполномоченных полиции, двух участковых уполномоченных и трех жительниц города Тюмени. … Они обвиняются в организации незаконной миграции организованной группой (п. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ)", - указано в сообщении. По версии следствия, с 1 октября 2021 года по 26 января 2024 года двое участковых уполномоченных по указанию замначальника отдела полиции № 1 и начальника отдела участковых уполномоченных для улучшения показателей работы в сфере миграции составляли фиктивные протоколы без фактического посещения адресов в отношении граждан России, которые якобы оказывали услуги по временному размещению иностранцев. В свою очередь три жительницы Тюмени получали от нарушивших режим пребывания на территории РФ мигрантов деньги, часть направляли на оплату административных штрафов, остальное распределяли в качестве вознаграждения между собой. Обвиняемыми составлено не менее 88 фиктивных протоколов об административных правонарушениях по ст.18.9 КоАП РФ на принимающую сторону. Преступная деятельность группы пресечена сотрудниками РУФСБ России и оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Тюменской области. В четверг Ленинский районный суд города Тюмени по ходатайству следователя отправил под домашний арест до 19 августа замначальника отдела полиции, начальника отдела участковых уполномоченных и одного из участковых. Второй участковый будет находиться в СИЗО до 17 августа. Также суд отправил до 19 августа под домашний арест двух женщин, третья находится под подпиской о невыезде. В СУ СК отмечают, что ведется работа по установлению иных участников преступления.
https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html
https://ria.ru/20240619/migranty-1953862043.html
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происшествия, россия, тюмень, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тюмень, Тюменская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Полицейских в Тюмени задержали по делу об организации незаконной миграции
В Тюмени четырех полицейских обвинили в организации незаконной миграции
ТЮМЕНЬ, 20 июн - РИА Новости. Четыре сотрудника полиции Тюмени, а также три местные жительницы стали фигурантами уголовного дела об организации незаконной миграции, их преступная деятельность пересечена, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.
"Возбуждено уголовное дело в отношении … заместителя начальника отдела полиции №1 УМВД России
по городу Тюмени, начальника отдела участковых уполномоченных полиции, двух участковых уполномоченных и трех жительниц города Тюмени. … Они обвиняются в организации незаконной миграции организованной группой (п. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ)", - указано в сообщении.
По версии следствия, с 1 октября 2021 года по 26 января 2024 года двое участковых уполномоченных по указанию замначальника отдела полиции № 1 и начальника отдела участковых уполномоченных для улучшения показателей работы в сфере миграции составляли фиктивные протоколы без фактического посещения адресов в отношении граждан России, которые якобы оказывали услуги по временному размещению иностранцев. В свою очередь три жительницы Тюмени получали от нарушивших режим пребывания на территории РФ мигрантов деньги, часть направляли на оплату административных штрафов, остальное распределяли в качестве вознаграждения между собой. Обвиняемыми составлено не менее 88 фиктивных протоколов об административных правонарушениях по ст.18.9 КоАП РФ на принимающую сторону.
Преступная деятельность группы пресечена сотрудниками РУФСБ России и оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Тюменской области.
В четверг Ленинский районный суд города Тюмени по ходатайству следователя отправил под домашний арест до 19 августа замначальника отдела полиции, начальника отдела участковых уполномоченных и одного из участковых. Второй участковый будет находиться в СИЗО до 17 августа. Также суд отправил до 19 августа под домашний арест двух женщин, третья находится под подпиской о невыезде.
В СУ СК отмечают, что ведется работа по установлению иных участников преступления.