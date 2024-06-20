Рейтинг@Mail.ru
Полицейских в Тюмени задержали по делу об организации незаконной миграции - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/migratsiya-1954331852.html
Полицейских в Тюмени задержали по делу об организации незаконной миграции
Полицейских в Тюмени задержали по делу об организации незаконной миграции - РИА Новости, 20.06.2024
Полицейских в Тюмени задержали по делу об организации незаконной миграции
Четыре сотрудника полиции Тюмени, а также три местные жительницы стали фигурантами уголовного дела об организации незаконной миграции, их преступная... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:43
2024-06-20T17:43
происшествия
россия
тюмень
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
ТЮМЕНЬ, 20 июн - РИА Новости. Четыре сотрудника полиции Тюмени, а также три местные жительницы стали фигурантами уголовного дела об организации незаконной миграции, их преступная деятельность пересечена, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области. "Возбуждено уголовное дело в отношении … заместителя начальника отдела полиции №1 УМВД России по городу Тюмени, начальника отдела участковых уполномоченных полиции, двух участковых уполномоченных и трех жительниц города Тюмени. … Они обвиняются в организации незаконной миграции организованной группой (п. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ)", - указано в сообщении. По версии следствия, с 1 октября 2021 года по 26 января 2024 года двое участковых уполномоченных по указанию замначальника отдела полиции № 1 и начальника отдела участковых уполномоченных для улучшения показателей работы в сфере миграции составляли фиктивные протоколы без фактического посещения адресов в отношении граждан России, которые якобы оказывали услуги по временному размещению иностранцев. В свою очередь три жительницы Тюмени получали от нарушивших режим пребывания на территории РФ мигрантов деньги, часть направляли на оплату административных штрафов, остальное распределяли в качестве вознаграждения между собой. Обвиняемыми составлено не менее 88 фиктивных протоколов об административных правонарушениях по ст.18.9 КоАП РФ на принимающую сторону. Преступная деятельность группы пресечена сотрудниками РУФСБ России и оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Тюменской области. В четверг Ленинский районный суд города Тюмени по ходатайству следователя отправил под домашний арест до 19 августа замначальника отдела полиции, начальника отдела участковых уполномоченных и одного из участковых. Второй участковый будет находиться в СИЗО до 17 августа. Также суд отправил до 19 августа под домашний арест двух женщин, третья находится под подпиской о невыезде. В СУ СК отмечают, что ведется работа по установлению иных участников преступления.
https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html
https://ria.ru/20240619/migranty-1953862043.html
https://ria.ru/20240608/sud-1951624326.html
россия
тюмень
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, тюмень, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тюмень, Тюменская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Полицейских в Тюмени задержали по делу об организации незаконной миграции

В Тюмени четырех полицейских обвинили в организации незаконной миграции

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 20 июн - РИА Новости. Четыре сотрудника полиции Тюмени, а также три местные жительницы стали фигурантами уголовного дела об организации незаконной миграции, их преступная деятельность пересечена, сообщает пресс-служба СУ СК по Тюменской области.
"Возбуждено уголовное дело в отношении … заместителя начальника отдела полиции №1 УМВД России по городу Тюмени, начальника отдела участковых уполномоченных полиции, двух участковых уполномоченных и трех жительниц города Тюмени. … Они обвиняются в организации незаконной миграции организованной группой (п. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ)", - указано в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
В Москве завершили расследование фиктивной постановки мигрантов на учет
29 марта, 20:44
По версии следствия, с 1 октября 2021 года по 26 января 2024 года двое участковых уполномоченных по указанию замначальника отдела полиции № 1 и начальника отдела участковых уполномоченных для улучшения показателей работы в сфере миграции составляли фиктивные протоколы без фактического посещения адресов в отношении граждан России, которые якобы оказывали услуги по временному размещению иностранцев. В свою очередь три жительницы Тюмени получали от нарушивших режим пребывания на территории РФ мигрантов деньги, часть направляли на оплату административных штрафов, остальное распределяли в качестве вознаграждения между собой. Обвиняемыми составлено не менее 88 фиктивных протоколов об административных правонарушениях по ст.18.9 КоАП РФ на принимающую сторону.
Преступная деятельность группы пресечена сотрудниками РУФСБ России и оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Тюменской области.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
В Ленинградской области оштрафовали нанимателей нелегальных мигрантов
19 июня, 08:57
В четверг Ленинский районный суд города Тюмени по ходатайству следователя отправил под домашний арест до 19 августа замначальника отдела полиции, начальника отдела участковых уполномоченных и одного из участковых. Второй участковый будет находиться в СИЗО до 17 августа. Также суд отправил до 19 августа под домашний арест двух женщин, третья находится под подпиской о невыезде.
В СУ СК отмечают, что ведется работа по установлению иных участников преступления.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Суд в Москве дал до пяти лет сообщникам за организацию незаконной миграции
8 июня, 12:56
 
ПроисшествияРоссияТюменьТюменская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала