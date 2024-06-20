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В Подмосковье потушили пожар в ангаре в яхт-клубе - РИА Новости, 20.06.2024
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11:53 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/mchs-1954193974.html
В Подмосковье потушили пожар в ангаре в яхт-клубе
В Подмосковье потушили пожар в ангаре в яхт-клубе - РИА Новости, 20.06.2024
В Подмосковье потушили пожар в ангаре в яхт-клубе
Пожар в ангаре в яхт-клубе в подмосковной деревне Степаньково потушен, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:53
2024-06-20T11:53
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пожар в ангаре в яхт-клубе в подмосковной деревне Степаньково потушен, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось, что ангар с двумя лодками на территории яхт-клуба загорелся на площади в тысячу квадратных метров в деревне Степаньково Московской области. "В 11.21 пожар в Московской области полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье потушили пожар в ангаре в яхт-клубе

МЧС: пожар в ангаре в подмосковном яхт-клубе потушен

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пожар в ангаре в яхт-клубе в подмосковной деревне Степаньково потушен, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее сообщалось, что ангар с двумя лодками на территории яхт-клуба загорелся на площади в тысячу квадратных метров в деревне Степаньково Московской области.
"В 11.21 пожар в Московской области полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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