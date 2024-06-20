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Омбудсмен рассказала о маме мальчика, гулявшего по карнизу в Балашихе - РИА Новости, 20.06.2024
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14:26 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/malchik-1954243472.html
Омбудсмен рассказала о маме мальчика, гулявшего по карнизу в Балашихе
Омбудсмен рассказала о маме мальчика, гулявшего по карнизу в Балашихе - РИА Новости, 20.06.2024
Омбудсмен рассказала о маме мальчика, гулявшего по карнизу в Балашихе
Мама семилетнего мальчика, ходившего по оконному карнизу на 11 этаже дома в Балашихе, в момент инцидента была дома, но крепко спала из-за плохого самочувствия,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:26
2024-06-20T14:26
балашиха
московская область (подмосковье)
ксения мишонова
происшествия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мама семилетнего мальчика, ходившего по оконному карнизу на 11 этаже дома в Балашихе, в момент инцидента была дома, но крепко спала из-за плохого самочувствия, в употреблении алкоголя не замечена, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Ранее в соцсетях появилась информация, что мальчик гулял по карнизу окна на 11 этаже дома в Балашихе, пока мать спала. "Мы связались с семьей. Мама действительно была дома и просто крепко спала. В употреблении алкоголя замечена не была. Просто плохо себя чувствовала. С мамой проведена беседа, выписан штраф. Она воспитывает детей сейчас одна, папа – в зоне СВО. Социальные службы взяли семью на сопровождение. Предложили маме помощь психолога для мальчика. Отсутствие страха высоты в семь лет все-таки настораживает. Ну, а мы поможем установить в квартире оконные блокираторы", - рассказала Мишонова журналистам. Также омбудсмен отметила, что только в Подмосковье ежегодно из окон выпадают около 100 детей.
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балашиха
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балашиха, московская область (подмосковье), ксения мишонова, происшествия
Балашиха, Московская область (Подмосковье), Ксения Мишонова, Происшествия
Омбудсмен рассказала о маме мальчика, гулявшего по карнизу в Балашихе

Омбудсмен Мишонова: мама мальчика, гулявшего по карнизу в Балашихе, крепко спала

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мама семилетнего мальчика, ходившего по оконному карнизу на 11 этаже дома в Балашихе, в момент инцидента была дома, но крепко спала из-за плохого самочувствия, в употреблении алкоголя не замечена, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Ранее в соцсетях появилась информация, что мальчик гулял по карнизу окна на 11 этаже дома в Балашихе, пока мать спала.
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"Мы связались с семьей. Мама действительно была дома и просто крепко спала. В употреблении алкоголя замечена не была. Просто плохо себя чувствовала. С мамой проведена беседа, выписан штраф. Она воспитывает детей сейчас одна, папа – в зоне СВО. Социальные службы взяли семью на сопровождение. Предложили маме помощь психолога для мальчика. Отсутствие страха высоты в семь лет все-таки настораживает. Ну, а мы поможем установить в квартире оконные блокираторы", - рассказала Мишонова журналистам.
Также омбудсмен отметила, что только в Подмосковье ежегодно из окон выпадают около 100 детей.
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БалашихаМосковская область (Подмосковье)Ксения МишоноваПроисшествия
 
 
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