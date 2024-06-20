https://ria.ru/20240620/malchik-1954243472.html

Омбудсмен рассказала о маме мальчика, гулявшего по карнизу в Балашихе

Омбудсмен рассказала о маме мальчика, гулявшего по карнизу в Балашихе - РИА Новости, 20.06.2024

Омбудсмен рассказала о маме мальчика, гулявшего по карнизу в Балашихе

Мама семилетнего мальчика, ходившего по оконному карнизу на 11 этаже дома в Балашихе, в момент инцидента была дома, но крепко спала из-за плохого самочувствия,... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:26

2024-06-20T14:26

2024-06-20T14:26

балашиха

московская область (подмосковье)

ксения мишонова

происшествия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мама семилетнего мальчика, ходившего по оконному карнизу на 11 этаже дома в Балашихе, в момент инцидента была дома, но крепко спала из-за плохого самочувствия, в употреблении алкоголя не замечена, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Ранее в соцсетях появилась информация, что мальчик гулял по карнизу окна на 11 этаже дома в Балашихе, пока мать спала. "Мы связались с семьей. Мама действительно была дома и просто крепко спала. В употреблении алкоголя замечена не была. Просто плохо себя чувствовала. С мамой проведена беседа, выписан штраф. Она воспитывает детей сейчас одна, папа – в зоне СВО. Социальные службы взяли семью на сопровождение. Предложили маме помощь психолога для мальчика. Отсутствие страха высоты в семь лет все-таки настораживает. Ну, а мы поможем установить в квартире оконные блокираторы", - рассказала Мишонова журналистам. Также омбудсмен отметила, что только в Подмосковье ежегодно из окон выпадают около 100 детей.

https://ria.ru/20190902/1558150181.html

https://ria.ru/20231204/sud-1913532345.html

балашиха

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

балашиха, московская область (подмосковье), ксения мишонова, происшествия