https://ria.ru/20240620/malayziya-1954138110.html

Вступление Малайзии в БРИКС поможет миру услышать голос Юга, пишут СМИ

Вступление Малайзии в БРИКС поможет миру услышать голос Юга, пишут СМИ - РИА Новости, 20.06.2024

Вступление Малайзии в БРИКС поможет миру услышать голос Юга, пишут СМИ

Возможное вступление Малайзии в БРИКС поможет миру услышать голос стран Глобального Юга, пишет малайзийская англоязычная газета New Straits Times. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T06:09

2024-06-20T06:09

2024-06-20T06:09

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ДЖАКАРТА, 20 июн - РИА Новости. Возможное вступление Малайзии в БРИКС поможет миру услышать голос стран Глобального Юга, пишет малайзийская англоязычная газета New Straits Times. Ранее малайзийский премьер Анвар Ибрагим заявил, что страна скоро начнет официальные процедуры по вступлению в БРИКС. "Малайзия хочет стать следующим "кирпичом" в быстро растущем межправительственном блоке БРИКС... Хороший выбор, надо сказать. Вот почему: во-первых, голос Юга долгое время игнорировался. БРИКС может стать "микрофоном", благодаря которому этот голос будет услышанным", - говорится в официальном заявлении руководства газеты. В New Straits Times также отметили, что БРИКС на сегодняшний день является гораздо более эффективной платформой, чем ООН. Так, на последних 78 сессиях Генеральной ассамблеи ООН премьер-министры Малайзии выходили на трибуну, призывая к справедливому обращению со всеми странами, независимо от размера. "Прошло 78 лет, а правосудие так и не восторжествовало", - отмечает газета. "Многие на Севере считают, что (БРИКС - ред.) является вызовом Западу. Это неверно, утверждаем мы. БРИКС выступает против западной гегемонии, а не бросает вызов Западу. Здесь есть различие, которое многие аналитики упускают из виду. Все, чего хотят эти страны, - это того, чтобы их интересы были справедливо выслушаны на мировой арене. Нынешняя всемирная организация - Организация Объединенных Наций - является местом, где голос Юга постоянно заглушается", - пояснило издание.

https://ria.ru/20240619/turtsiya-1953883949.html

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