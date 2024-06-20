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Россия может создать приют для малолетних беременных в Кении - РИА Новости, 20.06.2024
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13:27 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/lvova-belova-1954219648.html
Россия может создать приют для малолетних беременных в Кении
Россия может создать приют для малолетних беременных в Кении - РИА Новости, 20.06.2024
Россия может создать приют для малолетних беременных в Кении
Аппарат детского омбудсмена рассматривает возможность создания в Кении специализированного приюта для малолетних беременных и рожениц, сообщила уполномоченный... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:27
2024-06-20T13:27
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена рассматривает возможность создания в Кении специализированного приюта для малолетних беременных и рожениц, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "В Республике Кения рассматриваем возможность создания специализированного приюта для девочек. Сейчас этот округ занимает третье место по малолетней беременности, более 11 тысяч беременных и рожениц в возрасте от 10 лет. Малолетние матери сталкиваются с травлей в школе, оставляют учебу, лишаются крова, голодают. Решить эту проблему поможет создание специализированного приюта", - сказала Львова-Белова в МИД на пресс-конференции для СМИ, международных организаций и дипломатических представительств.
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кения, россия, мария львова-белова, в мире
Кения, Россия, Мария Львова-Белова, В мире
Россия может создать приют для малолетних беременных в Кении

Львова-Белова: в Кении могут создать приют для малолетних беременных и рожениц

© iStock.com / gorodenkoffНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Новорожденный ребенок . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена рассматривает возможность создания в Кении специализированного приюта для малолетних беременных и рожениц, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«
"В Республике Кения рассматриваем возможность создания специализированного приюта для девочек. Сейчас этот округ занимает третье место по малолетней беременности, более 11 тысяч беременных и рожениц в возрасте от 10 лет. Малолетние матери сталкиваются с травлей в школе, оставляют учебу, лишаются крова, голодают. Решить эту проблему поможет создание специализированного приюта", - сказала Львова-Белова в МИД на пресс-конференции для СМИ, международных организаций и дипломатических представительств.
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