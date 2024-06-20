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Омбудсмен Львова-Белова сообщила о поездке в Сирию для возвращения детей - РИА Новости, 20.06.2024
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11:45 20.06.2024 (обновлено: 11:55 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/lvova-belova-1954191377.html
Омбудсмен Львова-Белова сообщила о поездке в Сирию для возвращения детей
Омбудсмен Львова-Белова сообщила о поездке в Сирию для возвращения детей - РИА Новости, 20.06.2024
Омбудсмен Львова-Белова сообщила о поездке в Сирию для возвращения детей
В начале июля аппарат детского омбудсмена планирует поездку в Сирию для возвращения детей в Россию, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:45
2024-06-20T11:55
россия
сирия
мария львова-белова
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В начале июля аппарат детского омбудсмена планирует поездку в Сирию для возвращения детей в Россию, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "С 2023 года мы осуществили визит в Сирийскую Арабскую Республику, в ходе которой было возвращено 122 ребёнка… Очередная поездка у нас планируется в начале июля",- заявила Львова-Белова в МИД РФ на пресс-конференции для СМИ, международных организаций и дипломатических представительств. Детский омбудсмен в четверг представила в МИД третий выпуск бюллетеня о деятельности уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка по защите детей во время СВО.
https://ria.ru/20240310/deti-1932090116.html
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россия, сирия, мария львова-белова
Россия, Сирия, Мария Львова-Белова
Омбудсмен Львова-Белова сообщила о поездке в Сирию для возвращения детей

Львова-Белова: сотрудники аппарата детского омбудсмена планируют поездку в Сирию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В начале июля аппарат детского омбудсмена планирует поездку в Сирию для возвращения детей в Россию, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"С 2023 года мы осуществили визит в Сирийскую Арабскую Республику, в ходе которой было возвращено 122 ребёнка… Очередная поездка у нас планируется в начале июля",- заявила Львова-Белова в МИД РФ на пресс-конференции для СМИ, международных организаций и дипломатических представительств.
Детский омбудсмен в четверг представила в МИД третий выпуск бюллетеня о деятельности уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка по защите детей во время СВО.
Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова
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