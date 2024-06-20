https://ria.ru/20240620/lvova-belova-1954191377.html

Омбудсмен Львова-Белова сообщила о поездке в Сирию для возвращения детей

Омбудсмен Львова-Белова сообщила о поездке в Сирию для возвращения детей - РИА Новости, 20.06.2024

Омбудсмен Львова-Белова сообщила о поездке в Сирию для возвращения детей

В начале июля аппарат детского омбудсмена планирует поездку в Сирию для возвращения детей в Россию, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:45

2024-06-20T11:45

2024-06-20T11:55

россия

сирия

мария львова-белова

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В начале июля аппарат детского омбудсмена планирует поездку в Сирию для возвращения детей в Россию, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "С 2023 года мы осуществили визит в Сирийскую Арабскую Республику, в ходе которой было возвращено 122 ребёнка… Очередная поездка у нас планируется в начале июля",- заявила Львова-Белова в МИД РФ на пресс-конференции для СМИ, международных организаций и дипломатических представительств. Детский омбудсмен в четверг представила в МИД третий выпуск бюллетеня о деятельности уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка по защите детей во время СВО.

https://ria.ru/20240310/deti-1932090116.html

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россия, сирия, мария львова-белова