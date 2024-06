https://ria.ru/20240620/london-1954231356.html

В Лондоне задержали активистов, распыливших краску на самолеты

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Полиция Британии задержала двух активистов экологического движения Just Stop Oil, распыливших оранжевую краску на частные самолеты на аэродроме лондонского аэропорта "Станстед", куда до этого приземлился самолет американской певицы Тейлор Свифт, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте правоохранителей. Инцидент произошел примерно в пять утра по местному времени (7:00 мск), полиция английского графства Эссекс прибыла на место в течение нескольких минут. Правонарушители были задержаны по подозрению в нанесении противоправного ущерба и во вмешательство в пользование и работу национальной инфраструктуры, сообщает ведомство. Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме. "Полицейские быстро отреагировали и произвели два задержания после сообщений о том, что два человека получили доступ к частной зоне аэродрома в аэропорту "Станстед", - говорится в документе. Движение Just Stop Oil утверждает, что за несколько часов до их акции в аэропорту приземлилась Тейлор Свифт. При этом они не уточнили, был ли окрашен ее самолет. Активисты экологического движения Just Stop Oil уже несколько лет проводят протестные акции, выступая за прекращение добычи нефти и газа. В 2022 году они приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В апреле 2023 года они сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской. После этого они неоднократно прерывали различные спортивные мероприятия, устраивали "медленные марши" на дорогах, мешая движению, а также обливали оранжевой краской здания университетов по всей стране.

