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"Никто не должен узнать". На Западе назвали условия перемирия на Украине - РИА Новости, 20.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:37 20.06.2024 (обновлено: 23:10 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/lidovky-1954274860.html
"Никто не должен узнать". На Западе назвали условия перемирия на Украине
"Никто не должен узнать". На Западе назвали условия перемирия на Украине - РИА Новости, 20.06.2024
"Никто не должен узнать". На Западе назвали условия перемирия на Украине
Ключ к успеху переговоров о мире на Украине заключается в соблюдении абсолютной секретности, пишет чешская газета Lidovky. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:37
2024-06-20T23:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
дмитрий песков
чехия
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Ключ к успеху переговоров о мире на Украине заключается в соблюдении абсолютной секретности, пишет чешская газета Lidovky."Лично я предполагаю, что перемирие (а потом, возможно, и мир) наступит, когда затихнет оружие на фронте. Пусть даже это станет результатом усталости и истощения сил, и тогда прекращению огня будут предшествовать дипломатические консультации на низком уровне. &lt;…&gt; Но предпосылка успеха — секретность переговоров. Если об этом, например, я что-нибудь узнаю, плохо", — считает автор статьи.По мнению журналиста, прошедший на прошлой неделе швейцарский саммит по Украине не приблизил мирные переговоры, поскольку не стал "платформой для откровенных обсуждений, для реальных и при этом дипломатичных идей", а кроме того, в числе его участников не было России.Российский лидер Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отмечал, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, россия, москва, дмитрий песков, чехия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Чехия
"Никто не должен узнать". На Западе назвали условия перемирия на Украине

Lidovky: переговоры по Украине должны проходить в полной секретности

© AP Photo / Petr David JosekАвтомобиль посольства России
Автомобиль посольства России - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Автомобиль посольства России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Ключ к успеху переговоров о мире на Украине заключается в соблюдении абсолютной секретности, пишет чешская газета Lidovky.
"Лично я предполагаю, что перемирие (а потом, возможно, и мир) наступит, когда затихнет оружие на фронте. Пусть даже это станет результатом усталости и истощения сил, и тогда прекращению огня будут предшествовать дипломатические консультации на низком уровне. <…> Но предпосылка успеха — секретность переговоров. Если об этом, например, я что-нибудь узнаю, плохо", — считает автор статьи.
По мнению журналиста, прошедший на прошлой неделе швейцарский саммит по Украине не приблизил мирные переговоры, поскольку не стал "платформой для откровенных обсуждений, для реальных и при этом дипломатичных идей", а кроме того, в числе его участников не было России.
Российский лидер Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отмечал, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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