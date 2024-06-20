"Никто не должен узнать". На Западе назвали условия перемирия на Украине
Lidovky: переговоры по Украине должны проходить в полной секретности
© AP Photo / Petr David JosekАвтомобиль посольства России
© AP Photo / Petr David Josek
Автомобиль посольства России. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Ключ к успеху переговоров о мире на Украине заключается в соблюдении абсолютной секретности, пишет чешская газета Lidovky.
"Лично я предполагаю, что перемирие (а потом, возможно, и мир) наступит, когда затихнет оружие на фронте. Пусть даже это станет результатом усталости и истощения сил, и тогда прекращению огня будут предшествовать дипломатические консультации на низком уровне. <…> Но предпосылка успеха — секретность переговоров. Если об этом, например, я что-нибудь узнаю, плохо", — считает автор статьи.
По мнению журналиста, прошедший на прошлой неделе швейцарский саммит по Украине не приблизил мирные переговоры, поскольку не стал "платформой для откровенных обсуждений, для реальных и при этом дипломатичных идей", а кроме того, в числе его участников не было России.
Российский лидер Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отмечал, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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