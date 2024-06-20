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США ввели экспортные ограничения в отношении "Лаборатории Касперского" - РИА Новости, 20.06.2024
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23:27 20.06.2024 (обновлено: 23:56 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/laboratoriya_kasperskogo-1954399950.html
США ввели экспортные ограничения в отношении "Лаборатории Касперского"
США ввели экспортные ограничения в отношении "Лаборатории Касперского" - РИА Новости, 20.06.2024
США ввели экспортные ограничения в отношении "Лаборатории Касперского"
США ввели экспортные ограничения в отношении российского разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского", сообщило американское... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T23:27
2024-06-20T23:56
сша
лаборатория касперского
технологии
великобритания
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. США ввели экспортные ограничения в отношении российского разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского", сообщило американское министерство торговли.В рестрикционный список министерского Бюро промышленности и безопасности включены АО "Лаборатория Касперского", ООО "Группа компаний Касперского", а также филиал в Великобритании Kaspersky Labs Limited.Министерство обвинило их в сотрудничестве с российскими военными и разведывательными властями, а также поддержке целей российского правительства в сфере киберразведки.Также власти США с 20 июля запрещают американцам новые транзакции с "Лабораторией Касперского", с 29 сентября вводят полный запрет на использование продукции компании, сообщает минторг страны."С 20 июля "Лаборатории Касперского" и любому ее правопреемнику запрещено вступать в новые соглашения с лицами в США", - говорится в документе минторга, опубликованном в федеральном регистре.С 29 сентября ведомство вводит полный запрет на использование продукции компании, следует из документа."Министерство установило, что предоставление "Лабораторией Касперского" программного обеспечения в сфере кибербезопасности и противодействия компьютерным вирусам лицам в США, включая третьи стороны, которые интегрируют программное обеспечение в коммерческие аппараты или ПО, представляет собой неоправданный и неприемлемый риск для национальной безопасности США, а также безопасности граждан", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240620/kaspersky-1954283360.html
https://ria.ru/20240602/khakery-1950015620.html
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сша, лаборатория касперского, технологии, великобритания
США, Лаборатория Касперского, Технологии, Великобритания
США ввели экспортные ограничения в отношении "Лаборатории Касперского"

США с 20 июля запретят американцам новые транзакции с "Лабораторией Касперского"

© Фото предоставлено Лабораторией КасперскогоЛаборатория Касперского
Лаборатория Касперского
© Фото предоставлено Лабораторией Касперского
Лаборатория Касперского. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. США ввели экспортные ограничения в отношении российского разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского", сообщило американское министерство торговли.
В рестрикционный список министерского Бюро промышленности и безопасности включены АО "Лаборатория Касперского", ООО "Группа компаний Касперского", а также филиал в Великобритании Kaspersky Labs Limited.
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Министерство обвинило их в сотрудничестве с российскими военными и разведывательными властями, а также поддержке целей российского правительства в сфере киберразведки.
Также власти США с 20 июля запрещают американцам новые транзакции с "Лабораторией Касперского", с 29 сентября вводят полный запрет на использование продукции компании, сообщает минторг страны.
«
"С 20 июля "Лаборатории Касперского" и любому ее правопреемнику запрещено вступать в новые соглашения с лицами в США", - говорится в документе минторга, опубликованном в федеральном регистре.
С 29 сентября ведомство вводит полный запрет на использование продукции компании, следует из документа.
"Министерство установило, что предоставление "Лабораторией Касперского" программного обеспечения в сфере кибербезопасности и противодействия компьютерным вирусам лицам в США, включая третьи стороны, которые интегрируют программное обеспечение в коммерческие аппараты или ПО, представляет собой неоправданный и неприемлемый риск для национальной безопасности США, а также безопасности граждан", - говорится в документе.
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