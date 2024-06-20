https://ria.ru/20240620/kvoty-1954141731.html

Россия и КНДР обсуждают увеличение квот для северокорейских студентов

Россия и КНДР обсуждают увеличение квот для северокорейских студентов - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и КНДР обсуждают увеличение квот для северокорейских студентов

Россия и КНДР обсуждают увеличение в два раза квот для северокорейских студентов, Пхеньян заинтересован в этом, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T07:27

2024-06-20T07:27

2024-06-20T07:28

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

кндр (северная корея)

в мире

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и КНДР обсуждают увеличение в два раза квот для северокорейских студентов, Пхеньян заинтересован в этом, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов."Сейчас у нас 52 квоты для КНДР. Мы видим достаточно большой интерес к набору (студентов - ред.). Мы с северокорейской стороной обсуждаем сейчас вопрос увеличения квот. Возможно, в ближайшее время цифра в 100 квот для Северной Кореи будет актуальной", - сказал Шевцов.Он добавил, что квоты для студентов из КНДР "заполняются целеустремленными ребятами", которые очень хорошо учатся и намерены возвращаться обратно в страну."Это реальный инструмент для Северной Кореи в подготовке высококвалифицированных кадров в лучших университетах Российской Федерации", - заключил Шевцов.

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

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россия

кндр (северная корея)

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россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), кндр (северная корея), в мире, пхеньян