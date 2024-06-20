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Россия и КНДР обсуждают увеличение квот для северокорейских студентов - РИА Новости, 20.06.2024
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07:27 20.06.2024 (обновлено: 07:28 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/kvoty-1954141731.html
Россия и КНДР обсуждают увеличение квот для северокорейских студентов
Россия и КНДР обсуждают увеличение квот для северокорейских студентов - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и КНДР обсуждают увеличение квот для северокорейских студентов
Россия и КНДР обсуждают увеличение в два раза квот для северокорейских студентов, Пхеньян заинтересован в этом, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T07:27
2024-06-20T07:28
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
кндр (северная корея)
в мире
пхеньян
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и КНДР обсуждают увеличение в два раза квот для северокорейских студентов, Пхеньян заинтересован в этом, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов."Сейчас у нас 52 квоты для КНДР. Мы видим достаточно большой интерес к набору (студентов - ред.). Мы с северокорейской стороной обсуждаем сейчас вопрос увеличения квот. Возможно, в ближайшее время цифра в 100 квот для Северной Кореи будет актуальной", - сказал Шевцов.Он добавил, что квоты для студентов из КНДР "заполняются целеустремленными ребятами", которые очень хорошо учатся и намерены возвращаться обратно в страну."Это реальный инструмент для Северной Кореи в подготовке высококвалифицированных кадров в лучших университетах Российской Федерации", - заключил Шевцов.
https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html
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россия
кндр (северная корея)
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россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), кндр (северная корея), в мире, пхеньян
Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), КНДР (Северная Корея), В мире, Пхеньян
Россия и КНДР обсуждают увеличение квот для северокорейских студентов

Шевцов: Россия обсуждает увеличение в два раза квот для студентов из КНДР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и КНДР обсуждают увеличение в два раза квот для северокорейских студентов, Пхеньян заинтересован в этом, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов.
"Сейчас у нас 52 квоты для КНДР. Мы видим достаточно большой интерес к набору (студентов - ред.). Мы с северокорейской стороной обсуждаем сейчас вопрос увеличения квот. Возможно, в ближайшее время цифра в 100 квот для Северной Кореи будет актуальной", - сказал Шевцов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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Он добавил, что квоты для студентов из КНДР "заполняются целеустремленными ребятами", которые очень хорошо учатся и намерены возвращаться обратно в страну.
"Это реальный инструмент для Северной Кореи в подготовке высококвалифицированных кадров в лучших университетах Российской Федерации", - заключил Шевцов.
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РоссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)КНДР (Северная Корея)В миреПхеньян
 
 
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