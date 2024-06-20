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Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали
Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали - РИА Новости, 20.06.2024
Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали
Телеведущего Отара Кушанашвили госпитализировали, сообщил РИА Новости его директор Антон Шестак. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:52
2024-06-20T12:52
2024-06-20T14:03
московская область (подмосковье)
отар кушанашвили
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Телеведущего Отара Кушанашвили госпитализировали, сообщил РИА Новости его директор Антон Шестак."Да. Ему было плохо полторы-две недели. Я понял, что тянуть нельзя, уговорил его пойти к врачам, они сказали, что нужна госпитализация. Поехали сразу в больницу, отвезли, перевели в реанимацию", — сказал собеседник агентства.Он также опроверг информацию, что у Кушанашвили якобы цирроз печени. По словам Шестака, обсуждались другие проблемы со здоровьем. "Я не врач, пока не могу подтвердить, но цирроз печени точно не подтверждаю", — добавил директор телеведущего.Чуть более полугода назад Отару Кушанашвили становилось плохо, никакие диагнозы не подтверждались представителями телеведущего.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), отар кушанашвили
Московская область (Подмосковье), Отар Кушанашвили
Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали
Директор: Отар Кушанашвили в реанимации, диагноз пока не известен
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Телеведущего Отара Кушанашвили госпитализировали, сообщил РИА Новости его директор Антон Шестак.
«
"Да. Ему было плохо полторы-две недели. Я понял, что тянуть нельзя, уговорил его пойти к врачам, они сказали, что нужна госпитализация. Поехали сразу в больницу, отвезли, перевели в реанимацию", — сказал собеседник агентства.
Он также опроверг информацию, что у Кушанашвили якобы цирроз печени. По словам Шестака, обсуждались другие проблемы со здоровьем.
"Я не врач, пока не могу подтвердить, но цирроз печени точно не подтверждаю", — добавил директор телеведущего.
Чуть более полугода назад Отару Кушанашвили становилось плохо, никакие диагнозы не подтверждались представителями телеведущего.