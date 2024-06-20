https://ria.ru/20240620/kushanashvili-1954209289.html

Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали

Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали - РИА Новости, 20.06.2024

Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали

Телеведущего Отара Кушанашвили госпитализировали, сообщил РИА Новости его директор Антон Шестак. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T12:52

2024-06-20T12:52

2024-06-20T14:03

московская область (подмосковье)

отар кушанашвили

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Телеведущего Отара Кушанашвили госпитализировали, сообщил РИА Новости его директор Антон Шестак."Да. Ему было плохо полторы-две недели. Я понял, что тянуть нельзя, уговорил его пойти к врачам, они сказали, что нужна госпитализация. Поехали сразу в больницу, отвезли, перевели в реанимацию", — сказал собеседник агентства.Он также опроверг информацию, что у Кушанашвили якобы цирроз печени. По словам Шестака, обсуждались другие проблемы со здоровьем. "Я не врач, пока не могу подтвердить, но цирроз печени точно не подтверждаю", — добавил директор телеведущего.Чуть более полугода назад Отару Кушанашвили становилось плохо, никакие диагнозы не подтверждались представителями телеведущего.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье), отар кушанашвили