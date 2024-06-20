https://ria.ru/20240620/kurbangaleeva-1954229545.html
Бывшую ведущую "Вестей" объявили в розыск
Бывшую ведущую "Вестей" объявили в розыск - РИА Новости, 20.06.2024
Бывшую ведущую "Вестей" объявили в розыск
МВД России объявило в розыск бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву*, следует из базы ведомства. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:55
2024-06-20T13:55
2024-06-20T14:44
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
казань
прага
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву*, следует из базы ведомства."Фарида Рашидовна Курбангалеева*, 27.08.1979. Разыскивается по статье УК", — указано в базе.Статья, по которой разыскивают уроженку Казани, не уточняется.В среду Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.Курбангалеева* с 2007 по 2014 год была одной из ведущих программы "Вести" на телеканале "Россия 1". По данным "Коммерсанта", с 2018-го она проживает и работает в Праге, ведет собственный канал на YouTube.* Внесена в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240619/lazareva-1954003633.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, казань, прага
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия, Казань, Прага
Бывшую ведущую "Вестей" объявили в розыск
Экс-телеведущая Фарида Курбангалеева объявлена в розыск по статье УК