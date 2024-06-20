https://ria.ru/20240620/kreml-1954264523.html

Путин поздравит выпускников высших военно-учебных заведений в Кремле

Путин поздравит выпускников высших военно-учебных заведений в Кремле - РИА Новости, 20.06.2024

Путин поздравит выпускников высших военно-учебных заведений в Кремле

Президент России Владимир Путин 21 июня в Кремле поздравит выпускников высших военно-учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, СК и ФСИН,... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:11

2024-06-20T15:11

2024-06-20T15:13

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

россия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 21 июня в Кремле поздравит выпускников высших военно-учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, СК и ФСИН, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать первого июня Владимир Путин в Кремле поздравит выпускников высших военно-учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца соберутся более 600 выпускников различных военных вузов, завершивших обучение с отличием, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений.

https://ria.ru/20240404/putin-1937813233.html

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, россия