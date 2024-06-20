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Путин поздравит выпускников высших военно-учебных заведений в Кремле - РИА Новости, 20.06.2024
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15:11 20.06.2024 (обновлено: 15:13 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/kreml-1954264523.html
Путин поздравит выпускников высших военно-учебных заведений в Кремле
Путин поздравит выпускников высших военно-учебных заведений в Кремле - РИА Новости, 20.06.2024
Путин поздравит выпускников высших военно-учебных заведений в Кремле
Президент России Владимир Путин 21 июня в Кремле поздравит выпускников высших военно-учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, СК и ФСИН,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:11
2024-06-20T15:13
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 21 июня в Кремле поздравит выпускников высших военно-учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, СК и ФСИН, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать первого июня Владимир Путин в Кремле поздравит выпускников высших военно-учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца соберутся более 600 выпускников различных военных вузов, завершивших обучение с отличием, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений.
https://ria.ru/20240404/putin-1937813233.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, россия
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Путин, Россия
Путин поздравит выпускников высших военно-учебных заведений в Кремле

Путин поздравит выпускников высших военно-учебных заведений 21 июня в Кремле

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 21 июня в Кремле поздравит выпускников высших военно-учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, СК и ФСИН, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать первого июня Владимир Путин в Кремле поздравит выпускников высших военно-учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца соберутся более 600 выпускников различных военных вузов, завершивших обучение с отличием, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинРоссия
 
 
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