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В Подмосковье задержали подозреваемого в краже пожертвований из храма - РИА Новости, 20.06.2024
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15:34 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/krazha-1954276041.html
В Подмосковье задержали подозреваемого в краже пожертвований из храма
В Подмосковье задержали подозреваемого в краже пожертвований из храма - РИА Новости, 20.06.2024
В Подмосковье задержали подозреваемого в краже пожертвований из храма
Ранее судимый житель Казани задержан за хищение пожертвований из православного храма в Раменском районе Московской области, мужчина также разбил стекло на иконе РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:34
2024-06-20T15:34
происшествия
казань
московская область (подмосковье)
россия
ирина волк
николай чудотворец
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ранее судимый житель Казани задержан за хищение пожертвований из православного храма в Раменском районе Московской области, мужчина также разбил стекло на иконе и забрал золотые украшения, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. "В Раменском городском округе Московской области неизвестный проник в православный храм, расположенный в деревне Островцы. Оттуда он похитил деньги из ящика для пожертвований. Кроме того, он разбил стекло на иконе Святителя Николая Чудотворца и забрал золотые украшения, которые верующие оставляли в качестве благодарности святому за помощь", - написала Волк. По ее словам, подозреваемого – ранее судимого 25-летнего жителя Казани – задержали в одном из общежитий на территории Тульской области. Часть похищенного имущества была изъята из ломбарда. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ "Кража". Фигурант заключен под стражу.
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казань
московская область (подмосковье)
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происшествия, казань, московская область (подмосковье), россия, ирина волк, николай чудотворец
Происшествия, Казань, Московская область (Подмосковье), Россия, Ирина Волк, Николай Чудотворец
В Подмосковье задержали подозреваемого в краже пожертвований из храма

МВД: в Подмосковье задержали подозреваемого в краже пожертвований из храма

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ранее судимый житель Казани задержан за хищение пожертвований из православного храма в Раменском районе Московской области, мужчина также разбил стекло на иконе и забрал золотые украшения, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
"В Раменском городском округе Московской области неизвестный проник в православный храм, расположенный в деревне Островцы. Оттуда он похитил деньги из ящика для пожертвований. Кроме того, он разбил стекло на иконе Святителя Николая Чудотворца и забрал золотые украшения, которые верующие оставляли в качестве благодарности святому за помощь", - написала Волк.
По ее словам, подозреваемого – ранее судимого 25-летнего жителя Казани – задержали в одном из общежитий на территории Тульской области. Часть похищенного имущества была изъята из ломбарда.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ "Кража". Фигурант заключен под стражу.
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ПроисшествияКазаньМосковская область (Подмосковье)РоссияИрина ВолкНиколай Чудотворец
 
 
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