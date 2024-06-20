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В "Векторе" выявили признаки коррупционных нарушений - РИА Новости, 20.06.2024
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16:34 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/korruptsiya-1954306307.html
В "Векторе" выявили признаки коррупционных нарушений
В "Векторе" выявили признаки коррупционных нарушений - РИА Новости, 20.06.2024
В "Векторе" выявили признаки коррупционных нарушений
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" Роспотребнадзора совместно с УФСБ выявил признаки коррупционных нарушений в действиях... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:34
2024-06-20T16:34
происшествия
россия
новосибирская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" Роспотребнадзора совместно с УФСБ выявил признаки коррупционных нарушений в действиях сотрудника центра, обеспечивается информационное взаимодействие со следствием, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра. Ранее сообщалось, что двое бывших сотрудников "Вектора" задержаны по подозрению в хищениях и получении взятки. "ГНЦ ВБ "Вектор" совместно с УФСБ России по Новосибирской области выявил признаки коррупционных правонарушений в действиях сотрудника центра и обеспечивает информационное взаимодействие с органами следствия в полном объеме",- говорится в сообщении.
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Дарья Буймова
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происшествия, россия, новосибирская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Россия, Новосибирская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В "Векторе" выявили признаки коррупционных нарушений

В "Векторе" выявили признаки коррупционных нарушений в действиях сотрудника

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" Роспотребнадзора совместно с УФСБ выявил признаки коррупционных нарушений в действиях сотрудника центра, обеспечивается информационное взаимодействие со следствием, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Ранее сообщалось, что двое бывших сотрудников "Вектора" задержаны по подозрению в хищениях и получении взятки.
"ГНЦ ВБ "Вектор" совместно с УФСБ России по Новосибирской области выявил признаки коррупционных правонарушений в действиях сотрудника центра и обеспечивает информационное взаимодействие с органами следствия в полном объеме",- говорится в сообщении.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
ФСБ задержала двух бывших сотрудников центра "Вектор"
Вчера, 09:12
 
ПроисшествияРоссияНовосибирская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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