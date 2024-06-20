https://ria.ru/20240620/korruptsiya-1954306307.html

В "Векторе" выявили признаки коррупционных нарушений

В "Векторе" выявили признаки коррупционных нарушений - РИА Новости, 20.06.2024

В "Векторе" выявили признаки коррупционных нарушений

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" Роспотребнадзора совместно с УФСБ выявил признаки коррупционных нарушений в действиях... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T16:34

2024-06-20T16:34

2024-06-20T16:34

происшествия

россия

новосибирская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" Роспотребнадзора совместно с УФСБ выявил признаки коррупционных нарушений в действиях сотрудника центра, обеспечивается информационное взаимодействие со следствием, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра. Ранее сообщалось, что двое бывших сотрудников "Вектора" задержаны по подозрению в хищениях и получении взятки. "ГНЦ ВБ "Вектор" совместно с УФСБ России по Новосибирской области выявил признаки коррупционных правонарушений в действиях сотрудника центра и обеспечивает информационное взаимодействие с органами следствия в полном объеме",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240620/fsb-1954151205.html

россия

новосибирская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, новосибирская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)