Рейтинг@Mail.ru
Корейский кризис носит тлеющий характер, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 20.06.2024 (обновлено: 19:14 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/koreya-1954352554.html
Корейский кризис носит тлеющий характер, заявил Путин
Корейский кризис носит тлеющий характер, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
Корейский кризис носит тлеющий характер, заявил Путин
Корейский кризис имеет тлеющий характер, но надеемся, что договоренности РФ и КНДР будут сдерживающим фактором, чтобы он не перерос в активную фазу, сообщил... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:53
2024-06-20T19:14
россия
визит путина в кндр
в мире
владимир путин
кндр (северная корея)
южная корея
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953956011_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e360ab39d7069e80514c57613007ef08.jpg
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Корейский кризис имеет тлеющий характер, но надеемся, что договоренности РФ и КНДР будут сдерживающим фактором, чтобы он не перерос в активную фазу, сообщил президент России Владимир Путин."Корейский кризис имеет такой тлеющий характер, но мы исходим из того, и надеемся на то, что и наши договоренности с КНДР будут в известной степени сдерживающим фактором для того, чтобы этот кризис не перерос в какую-то горящую фазу", - сообщил Путин, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20240620/koreya-1954334590.html
россия
кндр (северная корея)
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953956011_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_79753838693e838d5a0ad06815c2b9c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, визит путина в кндр, в мире, владимир путин, кндр (северная корея), южная корея
Россия, Визит Путина в КНДР, В мире, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея), Южная Корея
Корейский кризис носит тлеющий характер, заявил Путин

Путин выразил надежду, что корейский кризис не перерастет в активную фазу

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Корейский кризис имеет тлеющий характер, но надеемся, что договоренности РФ и КНДР будут сдерживающим фактором, чтобы он не перерос в активную фазу, сообщил президент России Владимир Путин.
"Корейский кризис имеет такой тлеющий характер, но мы исходим из того, и надеемся на то, что и наши договоренности с КНДР будут в известной степени сдерживающим фактором для того, чтобы этот кризис не перерос в какую-то горящую фазу", - сообщил Путин, отвечая на вопросы журналистов.
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
МИД Южной Кореи выразил обеспокоенность договором России и КНДР
Вчера, 17:50
 
РоссияВизит Путина в КНДРВ миреВладимир ПутинКНДР (Северная Корея)Южная Корея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала