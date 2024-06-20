https://ria.ru/20240620/koreya-1954352554.html

Корейский кризис носит тлеющий характер, заявил Путин

Корейский кризис носит тлеющий характер, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024

Корейский кризис носит тлеющий характер, заявил Путин

Корейский кризис имеет тлеющий характер, но надеемся, что договоренности РФ и КНДР будут сдерживающим фактором, чтобы он не перерос в активную фазу, сообщил... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T18:53

2024-06-20T18:53

2024-06-20T19:14

россия

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Корейский кризис имеет тлеющий характер, но надеемся, что договоренности РФ и КНДР будут сдерживающим фактором, чтобы он не перерос в активную фазу, сообщил президент России Владимир Путин."Корейский кризис имеет такой тлеющий характер, но мы исходим из того, и надеемся на то, что и наши договоренности с КНДР будут в известной степени сдерживающим фактором для того, чтобы этот кризис не перерос в какую-то горящую фазу", - сообщил Путин, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20240620/koreya-1954334590.html

россия

кндр (северная корея)

южная корея

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Кирилл Волков

россия, визит путина в кндр, в мире, владимир путин, кндр (северная корея), южная корея