https://ria.ru/20240620/koreya-1954352554.html
Корейский кризис носит тлеющий характер, заявил Путин
Корейский кризис носит тлеющий характер, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
Корейский кризис носит тлеющий характер, заявил Путин
Корейский кризис имеет тлеющий характер, но надеемся, что договоренности РФ и КНДР будут сдерживающим фактором, чтобы он не перерос в активную фазу, сообщил... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:53
2024-06-20T18:53
2024-06-20T19:14
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Корейский кризис имеет тлеющий характер, но надеемся, что договоренности РФ и КНДР будут сдерживающим фактором, чтобы он не перерос в активную фазу, сообщил президент России Владимир Путин."Корейский кризис имеет такой тлеющий характер, но мы исходим из того, и надеемся на то, что и наши договоренности с КНДР будут в известной степени сдерживающим фактором для того, чтобы этот кризис не перерос в какую-то горящую фазу", - сообщил Путин, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20240620/koreya-1954334590.html
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РИА Новости
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Корейский кризис носит тлеющий характер, заявил Путин
Путин выразил надежду, что корейский кризис не перерастет в активную фазу