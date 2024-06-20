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МИД Южной Кореи выразил обеспокоенность договором России и КНДР - РИА Новости, 20.06.2024
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17:50 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/koreya-1954334590.html
МИД Южной Кореи выразил обеспокоенность договором России и КНДР
МИД Южной Кореи выразил обеспокоенность договором России и КНДР - РИА Новости, 20.06.2024
МИД Южной Кореи выразил обеспокоенность договором России и КНДР
Сеул обеспокоен договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, призывает мировое сообщество осудить действия Москвы и Пхеньяна, заявил... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:50
2024-06-20T17:50
в мире
южная корея
россия
кндр (северная корея)
визит путина в кндр
ким чен ын
владимир путин
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ООН, 20 июн - РИА Новости. Сеул обеспокоен договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, призывает мировое сообщество осудить действия Москвы и Пхеньяна, заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль. Каждый месяц председательство в Совбезе передается от одной страны к другой, в июне оно перешло к Южной Корее. Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Южнокорейский министр, комментируя подписанное соглашение между РФ и КНДР, выразил свою обеспокоенность, отметив, что любая прямая или непрямая помощь, усиливающая военный потенциал Северной Кореи, "является явным нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН". "Международное сообщество должно быть единым в осуждении и противодействии любой такой незаконной деятельности, которая может подорвать международный мир и безопасность", - сказал Чо Тхэ Ёль журналистам.
https://ria.ru/20240619/putin-1953912723.html
https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html
южная корея
россия
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в мире, южная корея, россия, кндр (северная корея), визит путина в кндр, ким чен ын, владимир путин
В мире, Южная Корея, Россия, КНДР (Северная Корея), Визит Путина в КНДР, Ким Чен Ын, Владимир Путин
МИД Южной Кореи выразил обеспокоенность договором России и КНДР

МИД Южной Кореи призвал мировое сообщество осудить договор России и КНДР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Флаги России и КНДР. Архивное фото
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ООН, 20 июн - РИА Новости. Сеул обеспокоен договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, призывает мировое сообщество осудить действия Москвы и Пхеньяна, заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль.
Каждый месяц председательство в Совбезе передается от одной страны к другой, в июне оно перешло к Южной Корее.
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
"Это уже происходит". Чем Путин ответил врагам России и КНДР
19 июня, 12:39
Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран.
Южнокорейский министр, комментируя подписанное соглашение между РФ и КНДР, выразил свою обеспокоенность, отметив, что любая прямая или непрямая помощь, усиливающая военный потенциал Северной Кореи, "является явным нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН".
"Международное сообщество должно быть единым в осуждении и противодействии любой такой незаконной деятельности, которая может подорвать международный мир и безопасность", - сказал Чо Тхэ Ёль журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Путин едет к братьям по оружию
18 июня, 08:00
 
В миреЮжная КореяРоссияКНДР (Северная Корея)Визит Путина в КНДРКим Чен ЫнВладимир Путин
 
 
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