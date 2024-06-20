https://ria.ru/20240620/koreya-1954334590.html
МИД Южной Кореи выразил обеспокоенность договором России и КНДР
МИД Южной Кореи выразил обеспокоенность договором России и КНДР - РИА Новости, 20.06.2024
МИД Южной Кореи выразил обеспокоенность договором России и КНДР
Сеул обеспокоен договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, призывает мировое сообщество осудить действия Москвы и Пхеньяна, заявил... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:50
2024-06-20T17:50
2024-06-20T17:50
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ООН, 20 июн - РИА Новости. Сеул обеспокоен договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, призывает мировое сообщество осудить действия Москвы и Пхеньяна, заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль. Каждый месяц председательство в Совбезе передается от одной страны к другой, в июне оно перешло к Южной Корее. Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Южнокорейский министр, комментируя подписанное соглашение между РФ и КНДР, выразил свою обеспокоенность, отметив, что любая прямая или непрямая помощь, усиливающая военный потенциал Северной Кореи, "является явным нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН". "Международное сообщество должно быть единым в осуждении и противодействии любой такой незаконной деятельности, которая может подорвать международный мир и безопасность", - сказал Чо Тхэ Ёль журналистам.
https://ria.ru/20240619/putin-1953912723.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Южная Корея, Россия, КНДР (Северная Корея), Визит Путина в КНДР, Ким Чен Ын, Владимир Путин
МИД Южной Кореи выразил обеспокоенность договором России и КНДР
МИД Южной Кореи призвал мировое сообщество осудить договор России и КНДР