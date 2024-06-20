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Южная Корея и Россия продолжают общение по проблеме Корейского полуострова - РИА Новости, 20.06.2024
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08:55 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/koreya-1954148543.html
Южная Корея и Россия продолжают общение по проблеме Корейского полуострова
Южная Корея и Россия продолжают общение по проблеме Корейского полуострова - РИА Новости, 20.06.2024
Южная Корея и Россия продолжают общение по проблеме Корейского полуострова
Южная Корея и Россия продолжают необходимое общение по проблеме Корейского полуострова, заявили в МИД Республики Корея после визита президента РФ Владимира... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T08:55
2024-06-20T08:55
россия
южная корея
корейский полуостров
владимир путин
в мире
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СЕУЛ, 20 июн – РИА Новости. Южная Корея и Россия продолжают необходимое общение по проблеме Корейского полуострова, заявили в МИД Республики Корея после визита президента РФ Владимира Путина в КНДР. "Южная Корея и Россия продолжают необходимое общение по вопросу Корейского полуострова. На данный момент никаких конкретных планов по обменам на высоком уровне и так далее нет, но, если такие планы появятся, мы об этом сообщим", - заявил на брифинге представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сок, отвечая на вопрос, как в настоящее время МИД республики взаимодействует с российскими властями и планируется ли направить высокопоставленных представителей в Россию. Он отказался комментировать, какие конкретно моменты Южная Корея и Россия обсуждают по дипломатическим каналам.
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россия, южная корея, корейский полуостров, владимир путин, в мире
Россия, Южная Корея, Корейский полуостров, Владимир Путин, В мире
Южная Корея и Россия продолжают общение по проблеме Корейского полуострова

МИД Южной Кореи: Сеул и Москва продолжают необходимое общение

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Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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СЕУЛ, 20 июн – РИА Новости. Южная Корея и Россия продолжают необходимое общение по проблеме Корейского полуострова, заявили в МИД Республики Корея после визита президента РФ Владимира Путина в КНДР.
"Южная Корея и Россия продолжают необходимое общение по вопросу Корейского полуострова. На данный момент никаких конкретных планов по обменам на высоком уровне и так далее нет, но, если такие планы появятся, мы об этом сообщим", - заявил на брифинге представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сок, отвечая на вопрос, как в настоящее время МИД республики взаимодействует с российскими властями и планируется ли направить высокопоставленных представителей в Россию.
Он отказался комментировать, какие конкретно моменты Южная Корея и Россия обсуждают по дипломатическим каналам.
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РоссияЮжная КореяКорейский полуостровВладимир ПутинВ мире
 
 
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