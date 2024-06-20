https://ria.ru/20240620/koreya-1954148543.html

Южная Корея и Россия продолжают общение по проблеме Корейского полуострова

Южная Корея и Россия продолжают общение по проблеме Корейского полуострова - РИА Новости, 20.06.2024

Южная Корея и Россия продолжают общение по проблеме Корейского полуострова

Южная Корея и Россия продолжают необходимое общение по проблеме Корейского полуострова, заявили в МИД Республики Корея после визита президента РФ Владимира... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T08:55

2024-06-20T08:55

2024-06-20T08:55

россия

южная корея

корейский полуостров

владимир путин

в мире

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СЕУЛ, 20 июн – РИА Новости. Южная Корея и Россия продолжают необходимое общение по проблеме Корейского полуострова, заявили в МИД Республики Корея после визита президента РФ Владимира Путина в КНДР. "Южная Корея и Россия продолжают необходимое общение по вопросу Корейского полуострова. На данный момент никаких конкретных планов по обменам на высоком уровне и так далее нет, но, если такие планы появятся, мы об этом сообщим", - заявил на брифинге представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сок, отвечая на вопрос, как в настоящее время МИД республики взаимодействует с российскими властями и планируется ли направить высокопоставленных представителей в Россию. Он отказался комментировать, какие конкретно моменты Южная Корея и Россия обсуждают по дипломатическим каналам.

https://ria.ru/20240524/peskov-1948154318.html

россия

южная корея

корейский полуостров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, южная корея, корейский полуостров, владимир путин, в мире