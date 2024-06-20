https://ria.ru/20240620/konkurs-1954251493.html
В конкурсе "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" определились победители
В конкурсе "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" определились победители - РИА Новости, 20.06.2024
В конкурсе "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" определились победители
Пензенская и Смоленская области стали лучшими по итогам конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" в 2024 году, торжественная церемония награждения... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:45
2024-06-20T14:45
2024-06-20T14:53
экономика
смоленская область
пензенская область
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
вэб.рф (вэб)
вероника никишина
россия
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Пензенская и Смоленская области стали лучшими по итогам конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" в 2024 году, торжественная церемония награждения победителей прошла 20 июня в Совфеде. Конкурс создан для тиражирования лучших практик по поддержке женского предпринимательства в сфере экспорта среди субъектов РФ и проводится Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) и Советом Федерации, сообщает РЭЦ."Федеральная конкурсная комиссия оценила региональные органы исполнительной власти и центры поддержки экспорта в номинациях "Динамика вовлечения в экспорт" и "Креативное вовлечение". Критериями оценки послужили: охват услугами женщин-предпринимателей, количество заключенных ими экспортных контрактов при поддержке ЦПЭ, а также содержание мероприятий по вовлечению предпринимательниц в экспортную деятельность", - говорится в сообщении.В номинации "Креативное вовлечение" из 24 субъектов лучшей была признана Пензенская область. Второе и третье места - у Тюмени и Адыгеи.В номинации "Динамика вовлечения в экспорт", в которой награждаются одновременно органы власти и ЦПЭ, лучшей стала Смоленская область. Второе и третье места заняли Камчатский край и Самарская область. Всего за звание победителя боролись 45 регионов.В специальной номинации для субъектов МСП в категории "женское предпринимательство" - "Женский вклад в экспорт" - победительницей стала Елена Трасковская, генеральный директор ООО "РБ-Тимкош" из Смоленской области. Номинация отмечает предпринимательниц с наибольшими объемами экспорта из регионов, достигших лучших результатов по поддержке женского экспорта. Победительница получит возможность бесплатно обучаться в Московской школе управления "Сколково" по программе "Экспортеры 2.0"."Среди наших номинантов - региональные команды, которые сумели выстроить наиболее эффективную систему поддержки женщин-экспортеров и обеспечить выход региональных компаний на международные рынки, что очень важно для российской экономики в современных условиях стремительно меняющегося мира. У нас есть хорошие перспективы сотрудничества со странами Азии и Африки, с партнерами по Евразийскому экономическому союзу и БРИКС. Убеждена, что перед российскими женщинами-предпринимателями сейчас открываются совершенно новые горизонты, и наша общая задача - в полной мере раскрыть их безграничный потенциал", - подчеркнула председатель Совфеда Валентина Матвиенко."Для расширения поддержки женщин-экспортеров мы совместно с Советом Федерации уже второй год подряд проводим Всероссийский конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", победителей которого мы награждаем сегодня. Наша инициатива стимулирует регионы реализовать экспортный потенциал предпринимательниц и, как следствие, наращивает экономические показатели. В этом году в конкурсе приняли участие уже 58 субъектов России, что на 41% больше, чем в прошлом году", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Вклад женщин-предпринимателей в экономику неоценим, и мы стремимся обеспечить все необходимые условия для их роста и процветания", - поделился губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.Он добавил, что "в нашем регионе их уже около трети от всего числа предпринимателей в самых разных сферах, а среди социальных предпринимателей – более 80%". "В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в прошлом году мы дали старт Женскому форуму, который, уверен, станет традиционным. В регионе также действуют специальные программы финансовой поддержки для женщин-предпринимателей", - заключил Мельниченко."Наши женщины-предприниматели стабильно работают в новых экономических реалиях, представлены во всех ведущих у нас отраслях: в АПК, в туризме, в перерабатывающей промышленности, развивают народные промыслы, используют этнические мотивы в дизайне одежды или в изготовлении украшений и сувенирной продукции. Женщины-предприниматели активно выходят на внешние рынки сбыта. Поддерживая их, мы не только способствуем экономическому росту и инновациям, но и укрепляем международные связи, демонстрируя миру богатство и разнообразие культуры Адыгеи", - отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов."Поддержка женщин-экспортеров - это не только вопрос социальной справедливости, но и важный фактор экономического роста нашего региона. Мы стремимся создать все условия, чтобы женщины-предприниматели Смоленской области могли реализовать свой экспортный потенциал, внося вклад в процветание нашего региона и всей страны", - подчеркнул губернатор области Василий Анохин.Соглашение о создании ежегодного конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" было подписано на ПМЭФ 17 июня 2022 года Матвиенко и генеральным директором РЭЦ Вероникой Никишиной. В состав конкурсной комиссии вошли представители федеральных органов власти, институтов развития и деловых объединений.Номинация "Динамика вовлечения в экспорт" комплексно оценивает показатели государственной поддержки женщин-экспортеров, такие как количество предпринимательниц, которые обращаются в ЦПЭ, объемы поддержанного экспорта, география поставок. Причем оцениваются не только абсолютные показатели, но и относительные, то есть именно динамика вовлечения женщин в экспорт.Номинация "Креативное вовлечение" выбирает лучшую кампанию по вовлечению женщин-предпринимателей в экспорт. В том числе - какие новаторские, креативные подходы применены при организации, привлечении аудитории, проведении и освещении мероприятия.Все подробности можно найти на сайте РЭЦ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, смоленская область, пензенская область, российский экспортный центр (рэц), экспорт, вэб.рф (вэб), вероника никишина, россия
Экономика, Смоленская область, Пензенская область, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Вероника Никишина, Россия
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Пензенская и Смоленская области стали лучшими по итогам конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" в 2024 году, торжественная церемония награждения победителей прошла 20 июня в Совфеде. Конкурс создан для тиражирования лучших практик по поддержке женского предпринимательства в сфере экспорта среди субъектов РФ и проводится Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) и Советом Федерации, сообщает РЭЦ.
"Федеральная конкурсная комиссия оценила региональные органы исполнительной власти и центры поддержки экспорта в номинациях "Динамика вовлечения в экспорт" и "Креативное вовлечение". Критериями оценки послужили: охват услугами женщин-предпринимателей, количество заключенных ими экспортных контрактов при поддержке ЦПЭ, а также содержание мероприятий по вовлечению предпринимательниц в экспортную деятельность", - говорится в сообщении.
В номинации "Креативное вовлечение" из 24 субъектов лучшей была признана Пензенская область
. Второе и третье места - у Тюмени
и Адыгеи.
В номинации "Динамика вовлечения в экспорт", в которой награждаются одновременно органы власти и ЦПЭ, лучшей стала Смоленская область. Второе и третье места заняли Камчатский край
и Самарская область
. Всего за звание победителя боролись 45 регионов.
В специальной номинации для субъектов МСП в категории "женское предпринимательство" - "Женский вклад в экспорт" - победительницей стала Елена Трасковская, генеральный директор ООО "РБ-Тимкош" из Смоленской области. Номинация отмечает предпринимательниц с наибольшими объемами экспорта из регионов, достигших лучших результатов по поддержке женского экспорта. Победительница получит возможность бесплатно обучаться в Московской школе управления "Сколково
" по программе "Экспортеры 2.0".
"Среди наших номинантов - региональные команды, которые сумели выстроить наиболее эффективную систему поддержки женщин-экспортеров и обеспечить выход региональных компаний на международные рынки, что очень важно для российской экономики в современных условиях стремительно меняющегося мира. У нас есть хорошие перспективы сотрудничества со странами Азии
и Африки
, с партнерами по Евразийскому экономическому союзу
и БРИКС
. Убеждена, что перед российскими женщинами-предпринимателями сейчас открываются совершенно новые горизонты, и наша общая задача - в полной мере раскрыть их безграничный потенциал", - подчеркнула председатель Совфеда Валентина Матвиенко
.
"Для расширения поддержки женщин-экспортеров мы совместно с Советом Федерации уже второй год подряд проводим Всероссийский конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", победителей которого мы награждаем сегодня. Наша инициатива стимулирует регионы реализовать экспортный потенциал предпринимательниц и, как следствие, наращивает экономические показатели. В этом году в конкурсе приняли участие уже 58 субъектов России, что на 41% больше, чем в прошлом году", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
.
"Вклад женщин-предпринимателей в экономику неоценим, и мы стремимся обеспечить все необходимые условия для их роста и процветания", - поделился губернатор Пензенской области Олег Мельниченко
.
Он добавил, что "в нашем регионе их уже около трети от всего числа предпринимателей в самых разных сферах, а среди социальных предпринимателей – более 80%". "В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в прошлом году мы дали старт Женскому форуму, который, уверен, станет традиционным. В регионе также действуют специальные программы финансовой поддержки для женщин-предпринимателей", - заключил Мельниченко.
"Наши женщины-предприниматели стабильно работают в новых экономических реалиях, представлены во всех ведущих у нас отраслях: в АПК, в туризме, в перерабатывающей промышленности, развивают народные промыслы, используют этнические мотивы в дизайне одежды или в изготовлении украшений и сувенирной продукции. Женщины-предприниматели активно выходят на внешние рынки сбыта. Поддерживая их, мы не только способствуем экономическому росту и инновациям, но и укрепляем международные связи, демонстрируя миру богатство и разнообразие культуры Адыгеи", - отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов
.
"Поддержка женщин-экспортеров - это не только вопрос социальной справедливости, но и важный фактор экономического роста нашего региона. Мы стремимся создать все условия, чтобы женщины-предприниматели Смоленской области могли реализовать свой экспортный потенциал, внося вклад в процветание нашего региона и всей страны", - подчеркнул губернатор области Василий Анохин
.
Соглашение о создании ежегодного конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" было подписано на ПМЭФ 17 июня 2022 года Матвиенко и генеральным директором РЭЦ Вероникой Никишиной. В состав конкурсной комиссии вошли представители федеральных органов власти, институтов развития и деловых объединений.
Номинация "Динамика вовлечения в экспорт" комплексно оценивает показатели государственной поддержки женщин-экспортеров, такие как количество предпринимательниц, которые обращаются в ЦПЭ, объемы поддержанного экспорта, география поставок. Причем оцениваются не только абсолютные показатели, но и относительные, то есть именно динамика вовлечения женщин в экспорт.
Номинация "Креативное вовлечение" выбирает лучшую кампанию по вовлечению женщин-предпринимателей в экспорт. В том числе - какие новаторские, креативные подходы применены при организации, привлечении аудитории, проведении и освещении мероприятия.
Все подробности можно найти на сайте РЭЦ.