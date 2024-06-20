https://ria.ru/20240620/konkurs-1954251493.html

В конкурсе "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" определились победители

В конкурсе "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" определились победители - РИА Новости, 20.06.2024

В конкурсе "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" определились победители

Пензенская и Смоленская области стали лучшими по итогам конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" в 2024 году, торжественная церемония награждения... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:45

2024-06-20T14:45

2024-06-20T14:53

экономика

смоленская область

пензенская область

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Пензенская и Смоленская области стали лучшими по итогам конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" в 2024 году, торжественная церемония награждения победителей прошла 20 июня в Совфеде. Конкурс создан для тиражирования лучших практик по поддержке женского предпринимательства в сфере экспорта среди субъектов РФ и проводится Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) и Советом Федерации, сообщает РЭЦ."Федеральная конкурсная комиссия оценила региональные органы исполнительной власти и центры поддержки экспорта в номинациях "Динамика вовлечения в экспорт" и "Креативное вовлечение". Критериями оценки послужили: охват услугами женщин-предпринимателей, количество заключенных ими экспортных контрактов при поддержке ЦПЭ, а также содержание мероприятий по вовлечению предпринимательниц в экспортную деятельность", - говорится в сообщении.В номинации "Креативное вовлечение" из 24 субъектов лучшей была признана Пензенская область. Второе и третье места - у Тюмени и Адыгеи.В номинации "Динамика вовлечения в экспорт", в которой награждаются одновременно органы власти и ЦПЭ, лучшей стала Смоленская область. Второе и третье места заняли Камчатский край и Самарская область. Всего за звание победителя боролись 45 регионов.В специальной номинации для субъектов МСП в категории "женское предпринимательство" - "Женский вклад в экспорт" - победительницей стала Елена Трасковская, генеральный директор ООО "РБ-Тимкош" из Смоленской области. Номинация отмечает предпринимательниц с наибольшими объемами экспорта из регионов, достигших лучших результатов по поддержке женского экспорта. Победительница получит возможность бесплатно обучаться в Московской школе управления "Сколково" по программе "Экспортеры 2.0"."Среди наших номинантов - региональные команды, которые сумели выстроить наиболее эффективную систему поддержки женщин-экспортеров и обеспечить выход региональных компаний на международные рынки, что очень важно для российской экономики в современных условиях стремительно меняющегося мира. У нас есть хорошие перспективы сотрудничества со странами Азии и Африки, с партнерами по Евразийскому экономическому союзу и БРИКС. Убеждена, что перед российскими женщинами-предпринимателями сейчас открываются совершенно новые горизонты, и наша общая задача - в полной мере раскрыть их безграничный потенциал", - подчеркнула председатель Совфеда Валентина Матвиенко."Для расширения поддержки женщин-экспортеров мы совместно с Советом Федерации уже второй год подряд проводим Всероссийский конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", победителей которого мы награждаем сегодня. Наша инициатива стимулирует регионы реализовать экспортный потенциал предпринимательниц и, как следствие, наращивает экономические показатели. В этом году в конкурсе приняли участие уже 58 субъектов России, что на 41% больше, чем в прошлом году", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Вклад женщин-предпринимателей в экономику неоценим, и мы стремимся обеспечить все необходимые условия для их роста и процветания", - поделился губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.Он добавил, что "в нашем регионе их уже около трети от всего числа предпринимателей в самых разных сферах, а среди социальных предпринимателей – более 80%". "В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в прошлом году мы дали старт Женскому форуму, который, уверен, станет традиционным. В регионе также действуют специальные программы финансовой поддержки для женщин-предпринимателей", - заключил Мельниченко."Наши женщины-предприниматели стабильно работают в новых экономических реалиях, представлены во всех ведущих у нас отраслях: в АПК, в туризме, в перерабатывающей промышленности, развивают народные промыслы, используют этнические мотивы в дизайне одежды или в изготовлении украшений и сувенирной продукции. Женщины-предприниматели активно выходят на внешние рынки сбыта. Поддерживая их, мы не только способствуем экономическому росту и инновациям, но и укрепляем международные связи, демонстрируя миру богатство и разнообразие культуры Адыгеи", - отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов."Поддержка женщин-экспортеров - это не только вопрос социальной справедливости, но и важный фактор экономического роста нашего региона. Мы стремимся создать все условия, чтобы женщины-предприниматели Смоленской области могли реализовать свой экспортный потенциал, внося вклад в процветание нашего региона и всей страны", - подчеркнул губернатор области Василий Анохин.Соглашение о создании ежегодного конкурса "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" было подписано на ПМЭФ 17 июня 2022 года Матвиенко и генеральным директором РЭЦ Вероникой Никишиной. В состав конкурсной комиссии вошли представители федеральных органов власти, институтов развития и деловых объединений.Номинация "Динамика вовлечения в экспорт" комплексно оценивает показатели государственной поддержки женщин-экспортеров, такие как количество предпринимательниц, которые обращаются в ЦПЭ, объемы поддержанного экспорта, география поставок. Причем оцениваются не только абсолютные показатели, но и относительные, то есть именно динамика вовлечения женщин в экспорт.Номинация "Креативное вовлечение" выбирает лучшую кампанию по вовлечению женщин-предпринимателей в экспорт. В том числе - какие новаторские, креативные подходы применены при организации, привлечении аудитории, проведении и освещении мероприятия.Все подробности можно найти на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20240607/mekhanizm-1951403095.html

https://ria.ru/20240620/rets-1954187259.html

https://ria.ru/20240608/multfilmy-1951637492.html

https://ria.ru/20240610/kompensatsiya-1951897103.html

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Алёна Пава

экономика, смоленская область, пензенская область, российский экспортный центр (рэц), экспорт, вэб.рф (вэб), вероника никишина, россия