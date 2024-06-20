Посольство России оценило слова начальника разведки Колумбии о слежке
Посольство РФ ответило на слова главы разведки Колумбии о слежке за дипмиссиями
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Посольство Российской Федерации в Республике Колумбия. Архивное фото
МЕХИКО, 20 июн - РИА Новости. Дипмиссии РФ в Колумбии известно о заявлениях Карлоса Рамона Гонсалеса, командующего колумбийским Национальным разведывательным управлением, который накануне упомянул о слежке за рядом посольств при правительстве президента Ивана Дуке - его утверждение было контраргументом при отрицании обвинений в адрес действующего правительства в слежке за оппозицией, сообщили РИА Новости российские дипломаты.
"Посольству известно о сделанных главой Национального разведывательного управления Колумбии К.Р. Гонсалесом заявлениях, содержащих информацию о том, что ряд иностранных посольств в Колумбии (среди которых упомянуто и роспосольство) были объектами слежки со стороны администрации предыдущего президента страны И. Дуке. Можем лишь отметить, что утверждение К.Р. Гонсалеса с упоминанием российского посольства не было ответом на прямой вопрос о разведывательной активности в отношении нашей дипмиссии в Боготе, а стало контраргументом главы нацразведки Колумбии в контексте отрицания выдвинутых сенатором Д. Луной обвинений действующей администрации в несанкционированной слежке за оппозиционными политиками", - говорится в комментарии посольства РФ в Колумбии.
Карлос Рамон Гонсалес, выступая в среду на дебатах в сенате о политическом контроле за его учреждением, заявил, что Посольства России, Кубы и Венесуэлы в Колумбии при прошлом правительстве президента Ивана Дуке были объявлены объектами разведки, после чего некоторых дипломатических сотрудников по различным причинам выслали из страны. Директор колумбийской разведки заверил, что действующая администрация прекратила эту практику и не занимается слежкой ни за политиками, ни за журналистами, ни за дипломатами.