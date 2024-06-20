На Ближнем Востоке раскрыли, к чему приведет визит Путина в КНДР
Al Khaleej: визит Путина в КНДР приведет к борьбе за новый мировой порядок
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЛюди приветствуют кортеж Владимира Путина на улице в Пхеньяне
Люди приветствуют кортеж Владимира Путина на улице в Пхеньяне
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Договор между Россией и КНДР приближает мир к борьбе за формирование нового мирового порядка, пишет эмиратская газета Al Khaleej.
"Визит Путина в КНДР – это вступление в широкомасштабную конфронтацию за формирование нового мирового порядка, геополитическая реакция с далеко идущими последствиями и прелюдия к эффективному формированию альянсов", — говорится в материале.
По мнению журналистов, Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР усилил тревогу и растерянность западных стран и показал неизбежность развития идеи многополярности, которая "высмеивает тех, кто оглядывается на прошлое".
В материале также отмечается, что попытки западных СМИ представить Россию и КНДР как "стран-изгоев" потерпели неудачу. Автор статьи напоминает, что прямо сейчас Запад сталкивается с катастрофическими последствиями попыток сохранить однополярный мир в виле рекордного уровня банкротств, беспрецедентного роста долгов и сильной политической турбулентности, включая подъем крайне правых сил в Европе.
Россия и КНДР по итогам переговоров при участии лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Председатель КНДР Ким Чен Ын заявил, что соглашение предполагает развитие сотрудничества двух стран, в том числе в сфере экономики, политики и военного дела. Путин, в свою очередь, сообщил, что Москва не исключает для себя развития ВТС с Пхеньяном в связи с подписанным Договором о стратегическом взаимодействии.
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