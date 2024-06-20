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На Ближнем Востоке раскрыли, к чему приведет визит Путина в КНДР - РИА Новости, 20.06.2024
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17:42 20.06.2024 (обновлено: 23:11 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/kndr-1954329762.html
На Ближнем Востоке раскрыли, к чему приведет визит Путина в КНДР
На Ближнем Востоке раскрыли, к чему приведет визит Путина в КНДР - РИА Новости, 20.06.2024
На Ближнем Востоке раскрыли, к чему приведет визит Путина в КНДР
Договор между Россией и КНДР приближает мир к борьбе за формирование нового мирового порядка, пишет эмиратская газета Al Khaleej. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:42
2024-06-20T23:11
в мире
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ближний восток
европа
владимир путин
ким чен ын
визит путина в кндр
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Договор между Россией и КНДР приближает мир к борьбе за формирование нового мирового порядка, пишет эмиратская газета Al Khaleej."Визит Путина в КНДР – это вступление в широкомасштабную конфронтацию за формирование нового мирового порядка, геополитическая реакция с далеко идущими последствиями и прелюдия к эффективному формированию альянсов", — говорится в материале.По мнению журналистов, Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР усилил тревогу и растерянность западных стран и показал неизбежность развития идеи многополярности, которая "высмеивает тех, кто оглядывается на прошлое".В материале также отмечается, что попытки западных СМИ представить Россию и КНДР как "стран-изгоев" потерпели неудачу. Автор статьи напоминает, что прямо сейчас Запад сталкивается с катастрофическими последствиями попыток сохранить однополярный мир в виле рекордного уровня банкротств, беспрецедентного роста долгов и сильной политической турбулентности, включая подъем крайне правых сил в Европе.Россия и КНДР по итогам переговоров при участии лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Председатель КНДР Ким Чен Ын заявил, что соглашение предполагает развитие сотрудничества двух стран, в том числе в сфере экономики, политики и военного дела. Путин, в свою очередь, сообщил, что Москва не исключает для себя развития ВТС с Пхеньяном в связи с подписанным Договором о стратегическом взаимодействии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240620/kndr-1954309199.html
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в мире, россия, ближний восток, европа, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр
В мире, Россия, Ближний Восток, Европа, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Визит Путина в КНДР
На Ближнем Востоке раскрыли, к чему приведет визит Путина в КНДР

Al Khaleej: визит Путина в КНДР приведет к борьбе за новый мировой порядок

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЛюди приветствуют кортеж Владимира Путина на улице в Пхеньяне
Люди приветствуют кортеж Владимира Путина на улице в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Люди приветствуют кортеж Владимира Путина на улице в Пхеньяне
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Договор между Россией и КНДР приближает мир к борьбе за формирование нового мирового порядка, пишет эмиратская газета Al Khaleej.
"Визит Путина в КНДР – это вступление в широкомасштабную конфронтацию за формирование нового мирового порядка, геополитическая реакция с далеко идущими последствиями и прелюдия к эффективному формированию альянсов", — говорится в материале.
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По мнению журналистов, Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР усилил тревогу и растерянность западных стран и показал неизбежность развития идеи многополярности, которая "высмеивает тех, кто оглядывается на прошлое".
В материале также отмечается, что попытки западных СМИ представить Россию и КНДР как "стран-изгоев" потерпели неудачу. Автор статьи напоминает, что прямо сейчас Запад сталкивается с катастрофическими последствиями попыток сохранить однополярный мир в виле рекордного уровня банкротств, беспрецедентного роста долгов и сильной политической турбулентности, включая подъем крайне правых сил в Европе.
Россия и КНДР по итогам переговоров при участии лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Председатель КНДР Ким Чен Ын заявил, что соглашение предполагает развитие сотрудничества двух стран, в том числе в сфере экономики, политики и военного дела. Путин, в свою очередь, сообщил, что Москва не исключает для себя развития ВТС с Пхеньяном в связи с подписанным Договором о стратегическом взаимодействии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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