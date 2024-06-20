https://ria.ru/20240620/kndr-1954253032.html

Эксперт назвал договор между Россией и КНДР предупреждением Южной Корее

Эксперт назвал договор между Россией и КНДР предупреждением Южной Корее - РИА Новости, 20.06.2024

Эксперт назвал договор между Россией и КНДР предупреждением Южной Корее

Подписанный Россией и Северной Кореей договор, включающий пункты о немедленной коммуникации и координации действий для взаимопомощи при "непосредственной... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:46

2024-06-20T14:46

2024-06-20T14:46

россия

южная корея

визит путина в кндр

в мире

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подписанный Россией и Северной Кореей договор, включающий пункты о немедленной коммуникации и координации действий для взаимопомощи при "непосредственной угрозе" вооруженной агрессии, - это предупреждение США и Южной Корее, чтобы они не думали "развязать военную заварушку" против КНДР, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким. Президент России Владимир Путин накануне посетил КНДР с государственным визитом, по итогам переговоров стороны заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Агентство ЦТАК опубликовало Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР, который включает пункты о немедленной коммуникации и координации действий для взаимопомощи при "непосредственной угрозе" вооруженной агрессии, а также обязательство немедленно оказать "военную и иную помощь" всеми имеющимися средствами при вооруженном нападении на одну из стран. "Это просто предупреждение американцам и южнокорейцам, чтобы они не думали развязать какую-нибудь военную заварушку против Северной Кореи", - сказал Ким. По его мнению, из договора не следует, что КНДР обязательно будет принимать участие в специальной военной операции, несмотря на удары по территории РФ, при этом со стороны Кореи в зону СВО могут быть направлены добровольцы, хотя Россия "пока может обойтись без них". Он также добавил, что Россия согласно тексту договора не будет вступать в войну с той страной, которая совершит агрессию против КНДР, но окажет военную помощь. "Тут так сказано, что если будет прямое нападение, то будет оказана помощь всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами. Это значит, что мы фактически, Северная Корея, не объявляя и не заключая прямого военно-политического соглашения с Россией, тем не менее, становится военным союзником, нападение на которого будет вызывать соответствующий ответ со стороны России", - заключил Ким. В свою очередь сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов отметил, что новый договор частично продолжает дух договора 1961 года о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который предусматривал военную поддержку КНДР в случае ее конфликта с третьими странами, но фактически потерял значение после распада СССР. "Есть формулировка, что договор не направлен против третьих стран, таким образом, Южная Корея может спать спокойно. Описан механизм консультаций, в ходе которых будет определяться объем помощи", - заключил Асмолов, комментируя текст нового договора.

https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html

https://ria.ru/20240619/putin-1953912723.html

https://ria.ru/20240620/koreya-1954156937.html

россия

южная корея

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, южная корея, визит путина в кндр, в мире, кндр (северная корея)