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Россия и КНДР договорились об укреплении обороноспособности - РИА Новости, 20.06.2024
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10:29 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/kndr-1954165077.html
Россия и КНДР договорились об укреплении обороноспособности
Россия и КНДР договорились об укреплении обороноспособности - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и КНДР договорились об укреплении обороноспособности
РФ и КНДР договорились создать механизмы для укрепления обороноспособности ради обеспечения глобального мира и безопасности, предотвращения войны, следует из... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:29
2024-06-20T10:29
россия
владимир путин
ким чен ын
визит путина в кндр
в мире
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СЕУЛ, 20 июн – РИА Новости. РФ и КНДР договорились создать механизмы для укрепления обороноспособности ради обеспечения глобального мира и безопасности, предотвращения войны, следует из опубликованного агентством ЦТАК Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР. "Стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности", - говорится в восьмой статье документа. Также в тексте договора говорится, что РФ и КНДР поддерживают развитие межрегионального и приграничного сотрудничества, углубляют контакты между законодательными, исполнительными и правоохранительными органами двух стран, сотрудничают по вопросам оказания правовой помощи, выдачи и передачи лиц, осужденных к лишению свободы, возвращения активов, "полученных преступным путем". Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран.
https://ria.ru/20240620/kndr-1954156522.html
https://ria.ru/20240619/dogovor-1953890806.html
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россия, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр, в мире
Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Визит Путина в КНДР, В мире
Россия и КНДР договорились об укреплении обороноспособности

Россия и КНДР договорились создать механизмы укрепления обороноспособности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын делают заявление для СМИ по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын делают заявление для СМИ по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын делают заявление для СМИ по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне
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СЕУЛ, 20 июн – РИА Новости. РФ и КНДР договорились создать механизмы для укрепления обороноспособности ради обеспечения глобального мира и безопасности, предотвращения войны, следует из опубликованного агентством ЦТАК Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР.
"Стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности", - говорится в восьмой статье документа.
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время совместного фотографирования в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Договор России и КНДР предусматривает оказание военной помощи
09:43
Также в тексте договора говорится, что РФ и КНДР поддерживают развитие межрегионального и приграничного сотрудничества, углубляют контакты между законодательными, исполнительными и правоохранительными органами двух стран, сотрудничают по вопросам оказания правовой помощи, выдачи и передачи лиц, осужденных к лишению свободы, возвращения активов, "полученных преступным путем".
Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран.
Подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Вчера, 10:52
 
РоссияВладимир ПутинКим Чен ЫнВизит Путина в КНДРВ мире
 
 
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