https://ria.ru/20240620/kndr-1954165077.html

Россия и КНДР договорились об укреплении обороноспособности

Россия и КНДР договорились об укреплении обороноспособности - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и КНДР договорились об укреплении обороноспособности

РФ и КНДР договорились создать механизмы для укрепления обороноспособности ради обеспечения глобального мира и безопасности, предотвращения войны, следует из... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:29

2024-06-20T10:29

2024-06-20T10:29

россия

владимир путин

ким чен ын

визит путина в кндр

в мире

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СЕУЛ, 20 июн – РИА Новости. РФ и КНДР договорились создать механизмы для укрепления обороноспособности ради обеспечения глобального мира и безопасности, предотвращения войны, следует из опубликованного агентством ЦТАК Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР. "Стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности", - говорится в восьмой статье документа. Также в тексте договора говорится, что РФ и КНДР поддерживают развитие межрегионального и приграничного сотрудничества, углубляют контакты между законодательными, исполнительными и правоохранительными органами двух стран, сотрудничают по вопросам оказания правовой помощи, выдачи и передачи лиц, осужденных к лишению свободы, возвращения активов, "полученных преступным путем". Россия и Северная Корея по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран.

https://ria.ru/20240620/kndr-1954156522.html

https://ria.ru/20240619/dogovor-1953890806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр, в мире