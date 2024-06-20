https://ria.ru/20240620/kndr-1954156522.html

Договор России и КНДР предусматривает оказание военной помощи

Договор России и КНДР предусматривает оказание военной помощи - РИА Новости, 20.06.2024

Договор России и КНДР предусматривает оказание военной помощи

Новый договор РФ и КНДР включает пункты о немедленной коммуникации и координации действий для взаимопомощи при "непосредственной угрозе" вооруженной агрессии, а РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T09:43

2024-06-20T09:43

2024-06-20T09:43

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СЕУЛ, 20 июн – РИА Новости. Новый договор РФ и КНДР включает пункты о немедленной коммуникации и координации действий для взаимопомощи при "непосредственной угрозе" вооруженной агрессии, а также обязательство немедленно оказать "военную и иную помощь" всеми имеющимися средствами при вооруженном нападении на одну из стран, следует из опубликованного агентством ЦТАК Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР. В договоре подчеркивается, что РФ и КНДР сотрудничают друг с другом в целях обеспечения "прочного регионального и международного мира и безопасности". Третья статья документа указывает, что в случае возникновения "непосредственной угрозы" вооруженной агрессии против одной из стран, другая сторона "по требованию" немедленно задействует двусторонние каналы связи для проведения консультаций, чтобы скоординировать позиции и согласовать возможные "практических меры" взаимопомощи для содействия "устранению возникшей угрозы". "В случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству КНДР и РФ", - говорится в четвертой статье договора. Указанная статья 51 Устава ООН предусматривает право государств на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения. В 1961 году между СССР и КНДР был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который предусматривал военную поддержку КНДР в случае ее конфликта с третьими странами. Но после распада СССР договор фактически потерял значение. Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 9 февраля 2000 года не содержал положения о военной помощи.

https://ria.ru/20240619/putin-1953918267.html

https://ria.ru/20240620/dogovor-1954143344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, ссср, оон, визит путина в кндр