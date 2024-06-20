Договор России и КНДР предусматривает оказание военной помощи
Договор России и КНДР предусматривает координацию действий при угрозе
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время совместного фотографирования в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время совместного фотографирования в Пхеньяне
СЕУЛ, 20 июн – РИА Новости. Новый договор РФ и КНДР включает пункты о немедленной коммуникации и координации действий для взаимопомощи при "непосредственной угрозе" вооруженной агрессии, а также обязательство немедленно оказать "военную и иную помощь" всеми имеющимися средствами при вооруженном нападении на одну из стран, следует из опубликованного агентством ЦТАК Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР.
В договоре подчеркивается, что РФ и КНДР сотрудничают друг с другом в целях обеспечения "прочного регионального и международного мира и безопасности".
Третья статья документа указывает, что в случае возникновения "непосредственной угрозы" вооруженной агрессии против одной из стран, другая сторона "по требованию" немедленно задействует двусторонние каналы связи для проведения консультаций, чтобы скоординировать позиции и согласовать возможные "практических меры" взаимопомощи для содействия "устранению возникшей угрозы".
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"В случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству КНДР и РФ", - говорится в четвертой статье договора.
Указанная статья 51 Устава ООН предусматривает право государств на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения.
В 1961 году между СССР и КНДР был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который предусматривал военную поддержку КНДР в случае ее конфликта с третьими странами. Но после распада СССР договор фактически потерял значение. Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 9 февраля 2000 года не содержал положения о военной помощи.