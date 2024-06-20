https://ria.ru/20240620/kndr-1954147344.html
Россия и КНДР подтвердили стремление установить многополярную систему
Россия и КНДР подтвердили стремление установить многополярную систему - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и КНДР подтвердили стремление установить многополярную систему
РФ и КНДР подтвердили стремление установить многополярную международную систему и продолжат защищать международную справедливость от "гегемонистских... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T08:46
2024-06-20T08:46
2024-06-20T08:46
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СЕУЛ, 20 июн – РИА Новости. РФ и КНДР подтвердили стремление установить многополярную международную систему и продолжат защищать международную справедливость от "гегемонистских устремлений" и попыток навязать однополярный миропорядок, следует из опубликованного ЦТАК Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР. Президент России Владимир Путин накануне посетил КНДР с государственным визитом, по итогам переговоров стороны заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В преамбуле договора подчеркивается, что стороны подтверждают стремление "защищать международную справедливость от гегемонистских устремлений" и попыток навязать однополярный миропорядок. "(Стороны подтверждают стремление – ред.) установить многополярную международную систему, основанную на "добросовестном" сотрудничестве государств, взаимном уважении интересов, коллективном решении международных проблем, культурно-цивилизационном многообразии, верховенстве международного права в международных отношениях", - следует из текста договора. Две страны намерены совместными усилиями противодействовать любым вызовам, ставящим под угрозу существование человечества. Они договариваются с помощью упрочнения дружественных двусторонних связей, а также расширения и укрепления сотрудничества во всех сферах вывести корейско-российские отношения на "устойчивый уровень, способствующий региональному и международному миру и процветанию". В то же время первая статья договора утверждает, что РФ и КНДР поддерживают и развивают отношения "с учетом законодательства своих государств и их международных обязательств", следуют принципам уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, равенства и других принципах международного права. "Стороны путем диалога и переговоров, в том числе на высшем уровне, обмениваются мнениями по вопросам двусторонних отношений и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес, а также укрепляют совместную координацию и взаимодействие на международных площадках", - говорится во второй статье договора.
https://ria.ru/20240619/dogovor-1954099956.html
https://ria.ru/20240619/tstak-1953839272.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, визит путина в кндр
В мире, Россия, Владимир Путин, Визит Путина в КНДР
Россия и КНДР подтвердили стремление установить многополярную систему
Россия и КНДР договорились защищать мир от гегемонистских устремлений
СЕУЛ, 20 июн – РИА Новости.
РФ и КНДР подтвердили стремление установить многополярную международную систему и продолжат защищать международную справедливость от "гегемонистских устремлений" и попыток навязать однополярный миропорядок, следует из опубликованного ЦТАК
Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР.
Президент России Владимир Путин
накануне посетил КНДР с государственным визитом, по итогам переговоров стороны заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
В преамбуле договора подчеркивается, что стороны подтверждают стремление "защищать международную справедливость от гегемонистских устремлений" и попыток навязать однополярный миропорядок.
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"(Стороны подтверждают стремление – ред.) установить многополярную международную систему, основанную на "добросовестном" сотрудничестве государств, взаимном уважении интересов, коллективном решении международных проблем, культурно-цивилизационном многообразии, верховенстве международного права в международных отношениях", - следует из текста договора.
Две страны намерены совместными усилиями противодействовать любым вызовам, ставящим под угрозу существование человечества. Они договариваются с помощью упрочнения дружественных двусторонних связей, а также расширения и укрепления сотрудничества во всех сферах вывести корейско-российские отношения на "устойчивый уровень, способствующий региональному и международному миру и процветанию".
В то же время первая статья договора утверждает, что РФ и КНДР поддерживают и развивают отношения "с учетом законодательства своих государств и их международных обязательств", следуют принципам уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, равенства и других принципах международного права.
"Стороны путем диалога и переговоров, в том числе на высшем уровне, обмениваются мнениями по вопросам двусторонних отношений и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес, а также укрепляют совместную координацию и взаимодействие на международных площадках", - говорится во второй статье договора.