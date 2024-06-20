https://ria.ru/20240620/kndr-1954147344.html

Россия и КНДР подтвердили стремление установить многополярную систему

Россия и КНДР подтвердили стремление установить многополярную систему - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и КНДР подтвердили стремление установить многополярную систему

РФ и КНДР подтвердили стремление установить многополярную международную систему и продолжат защищать международную справедливость от "гегемонистских... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T08:46

2024-06-20T08:46

2024-06-20T08:46

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СЕУЛ, 20 июн – РИА Новости. РФ и КНДР подтвердили стремление установить многополярную международную систему и продолжат защищать международную справедливость от "гегемонистских устремлений" и попыток навязать однополярный миропорядок, следует из опубликованного ЦТАК Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР. Президент России Владимир Путин накануне посетил КНДР с государственным визитом, по итогам переговоров стороны заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В преамбуле договора подчеркивается, что стороны подтверждают стремление "защищать международную справедливость от гегемонистских устремлений" и попыток навязать однополярный миропорядок. "(Стороны подтверждают стремление – ред.) установить многополярную международную систему, основанную на "добросовестном" сотрудничестве государств, взаимном уважении интересов, коллективном решении международных проблем, культурно-цивилизационном многообразии, верховенстве международного права в международных отношениях", - следует из текста договора. Две страны намерены совместными усилиями противодействовать любым вызовам, ставящим под угрозу существование человечества. Они договариваются с помощью упрочнения дружественных двусторонних связей, а также расширения и укрепления сотрудничества во всех сферах вывести корейско-российские отношения на "устойчивый уровень, способствующий региональному и международному миру и процветанию". В то же время первая статья договора утверждает, что РФ и КНДР поддерживают и развивают отношения "с учетом законодательства своих государств и их международных обязательств", следуют принципам уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, равенства и других принципах международного права. "Стороны путем диалога и переговоров, в том числе на высшем уровне, обмениваются мнениями по вопросам двусторонних отношений и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес, а также укрепляют совместную координацию и взаимодействие на международных площадках", - говорится во второй статье договора.

https://ria.ru/20240619/dogovor-1954099956.html

https://ria.ru/20240619/tstak-1953839272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, владимир путин, визит путина в кндр