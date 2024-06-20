https://ria.ru/20240620/kishinev-1954290541.html

В Кишиневе пройдет акция "Свеча памяти"

В Кишиневе пройдет акция "Свеча памяти" - РИА Новости, 20.06.2024

В Кишиневе пройдет акция "Свеча памяти"

Международная акция "Свеча памяти" и церемония возложения цветов к Вечному огню и братским могилам советских воинов состоится на мемориале "Вечность" в Кишиневе РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T16:02

2024-06-20T16:02

2024-06-20T16:02

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КИШИНЕВ, 20 июн – РИА Новости. Международная акция "Свеча памяти" и церемония возложения цветов к Вечному огню и братским могилам советских воинов состоится на мемориале "Вечность" в Кишиневе по случаю 83-й годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщил глава молдавского координационного комитета "Победа" и поискового движения республики Алексей Петрович. "Приглашаю всех к участию в мероприятиях, которые будут приурочены ко Дню памяти и скорби, ко дню начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года. В 3.30 (совпадает с мск – ред.) в ночь с 21 на 22 июня на воинском кладбище мемориального комплекса "Вечность" пройдет международная акция "Свеча памяти". А 22 июня в 10.00 мы будем возлагать здесь цветы в память о героях и жертвах Великой Отечественной войны", - сказал Петрович в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Он также отметил, что 21 июня в 19.30 на мемориале "Вечность" будет проведена обзорная экскурсия, посвященная истории создания главной воинской святыни Молдавии, а 22 июня в 12.00 в селе Кошница Дубоссарского района состоится открытие мемориальной плиты в честь героя обороны Молдавии, лейтенанта Василия Суворина. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20231203/moldaviya-1913456059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, справки, молдавия, кишинев, румыния, красная армия