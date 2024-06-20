https://ria.ru/20240620/kirbi-1954352981.html

Белый дом назвал сроки поставок Израилю истребителей F-15

Белый дом назвал сроки поставок Израилю истребителей F-15 - РИА Новости, 20.06.2024

Белый дом назвал сроки поставок Израилю истребителей F-15

Поставки Израилю истребителей F-15 возможны в 2029 году в случае одобрения властями США, заявил в четверг координатор Белого дома по стратегическим... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T18:55

2024-06-20T18:55

2024-06-20T18:55

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сша

джон кирби

f-15se

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Поставки Израилю истребителей F-15 возможны в 2029 году в случае одобрения властями США, заявил в четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Что касается F-15, то их планируется доставить примерно в 2029 году, если будет получено одобрение, и данный процесс утверждения сейчас продолжается", - сообщил он журналистам на брифинге. Чиновник уточнил, что отложенные сроки поставок никак не связаны с палестино-израильским конфликтом.

https://ria.ru/20240620/ssha-1954352259.html

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в мире, израиль, сша, джон кирби, f-15se, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году