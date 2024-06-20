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Белый дом назвал сроки поставок Израилю истребителей F-15 - РИА Новости, 20.06.2024
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18:55 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/kirbi-1954352981.html
Белый дом назвал сроки поставок Израилю истребителей F-15
Белый дом назвал сроки поставок Израилю истребителей F-15 - РИА Новости, 20.06.2024
Белый дом назвал сроки поставок Израилю истребителей F-15
Поставки Израилю истребителей F-15 возможны в 2029 году в случае одобрения властями США, заявил в четверг координатор Белого дома по стратегическим... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:55
2024-06-20T18:55
в мире
израиль
сша
джон кирби
f-15se
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Поставки Израилю истребителей F-15 возможны в 2029 году в случае одобрения властями США, заявил в четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Что касается F-15, то их планируется доставить примерно в 2029 году, если будет получено одобрение, и данный процесс утверждения сейчас продолжается", - сообщил он журналистам на брифинге. Чиновник уточнил, что отложенные сроки поставок никак не связаны с палестино-израильским конфликтом.
https://ria.ru/20240620/ssha-1954352259.html
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в мире, израиль, сша, джон кирби, f-15se, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Джон Кирби, F-15SE, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Белый дом назвал сроки поставок Израилю истребителей F-15

Кирби: поставки истребителей F-15 Израилю возможны в 2029 году

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Поставки Израилю истребителей F-15 возможны в 2029 году в случае одобрения властями США, заявил в четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Что касается F-15, то их планируется доставить примерно в 2029 году, если будет получено одобрение, и данный процесс утверждения сейчас продолжается", - сообщил он журналистам на брифинге.
Чиновник уточнил, что отложенные сроки поставок никак не связаны с палестино-израильским конфликтом.
Ракетные системы ПВО Patriot - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
США рассчитывают в ближайшие недели начать поставки на Украину средств ПВО
Вчера, 18:52
 
В миреИзраильСШАДжон КирбиF-15SEОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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