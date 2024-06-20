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"Это ад". Безумное решение Киева возмутило американского офицера - РИА Новости, 20.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:55 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/kiev-1954135279.html
"Это ад". Безумное решение Киева возмутило американского офицера
"Это ад". Безумное решение Киева возмутило американского офицера - РИА Новости, 20.06.2024
"Это ад". Безумное решение Киева возмутило американского офицера
Политика Вашингтона по затягиванию конфликта на Украине привела эту страну в бедственное положение, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T04:55
2024-06-20T04:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Политика Вашингтона по затягиванию конфликта на Украине привела эту страну в бедственное положение, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Украинцы живут в аду, который создал для них политический класс Вашингтона", — написал он.По мнению офицера, отказ Киева от политического урегулирования конфликта под давлением США как главного союзника привел к демографическому кризису в стране и разрухе в армии."Сегодня украинская армия полагается на тех мужчин и юношей, которых военные и полицейские могут насильно одеть в форму и отправить на фронт, который тает перед лицом российского натиска", — пояснил Макгрегор.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.Президент Владимир Путин ранее в пятницу выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240620/vsu-1954133233.html
https://ria.ru/20240620/azov-1954127970.html
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в мире, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США
"Это ад". Безумное решение Киева возмутило американского офицера

Макгрегор: Белый дом виновен в бедственном положении Украины и ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Политика Вашингтона по затягиванию конфликта на Украине привела эту страну в бедственное положение, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Украинцы живут в аду, который создал для них политический класс Вашингтона", — написал он.
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По мнению офицера, отказ Киева от политического урегулирования конфликта под давлением США как главного союзника привел к демографическому кризису в стране и разрухе в армии.
"Сегодня украинская армия полагается на тех мужчин и юношей, которых военные и полицейские могут насильно одеть в форму и отправить на фронт, который тает перед лицом российского натиска", — пояснил Макгрегор.
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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Президент Владимир Путин ранее в пятницу выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
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