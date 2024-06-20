Россия и Вьетнам продолжат сотрудничество в сфере киберинформации
Россия и Вьетнам усовершенствуют базу по делам в сфере компьютерной информации
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам продолжат совершенствовать договорно-правовую базу по уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной информации.
Совместное заявление РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.
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"Россия и Вьетнам продолжат совершенствовать двустороннюю договорно-правовую базу в области оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам о преступлениях, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации", - говорится в заявлении.