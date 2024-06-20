https://ria.ru/20240620/kiberbezopasnost-1954256069.html

Россия и Вьетнам продолжат сотрудничество в сфере киберинформации

Россия и Вьетнам продолжат сотрудничество в сфере киберинформации - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам продолжат сотрудничество в сфере киберинформации

Россия и Вьетнам продолжат совершенствовать договорно-правовую базу по уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной информации. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:56

2024-06-20T14:56

2024-06-20T14:56

россия

вьетнам

политика

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам продолжат совершенствовать договорно-правовую базу по уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной информации. Совместное заявление РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля. "Россия и Вьетнам продолжат совершенствовать двустороннюю договорно-правовую базу в области оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам о преступлениях, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954193217.html

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россия, вьетнам, политика