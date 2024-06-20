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У России нет цели подходить к Харькову, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:09 20.06.2024 (обновлено: 20:00 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/kharkov-1954358762.html
У России нет цели подходить к Харькову, заявил Путин
У России нет цели подходить к Харькову, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
У России нет цели подходить к Харькову, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что у России нет цели подходить к Харькову, это тактическое направление. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:09
2024-06-20T20:00
специальная военная операция на украине
россия
харьков
безопасность
владимир путин
украина
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у России нет цели подходить к Харькову, это тактическое направление."Я говорил, у нас нет цели к Харькову подходить, это тактическое направление", - сказал российский лидер на пресс-конференции во Вьетнаме.
https://ria.ru/20240618/kharkov-1953631960.html
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россия, харьков, безопасность, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьков, Безопасность, Владимир Путин, Украина
У России нет цели подходить к Харькову, заявил Путин

Путин: у России нет цели подходить к Харькову

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у России нет цели подходить к Харькову, это тактическое направление.
"Я говорил, у нас нет цели к Харькову подходить, это тактическое направление", - сказал российский лидер на пресс-конференции во Вьетнаме.
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
ВС России ожидают ответного хода ВСУ под Харьковом, заявил Алаудинов
18 июня, 12:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковБезопасностьВладимир ПутинУкраина
 
 
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