https://ria.ru/20240620/kharkov-1954358762.html

У России нет цели подходить к Харькову, заявил Путин

У России нет цели подходить к Харькову, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024

У России нет цели подходить к Харькову, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что у России нет цели подходить к Харькову, это тактическое направление. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:09

2024-06-20T19:09

2024-06-20T20:00

специальная военная операция на украине

россия

харьков

безопасность

владимир путин

украина

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у России нет цели подходить к Харькову, это тактическое направление."Я говорил, у нас нет цели к Харькову подходить, это тактическое направление", - сказал российский лидер на пресс-конференции во Вьетнаме.

https://ria.ru/20240618/kharkov-1953631960.html

россия

харьков

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, харьков, безопасность, владимир путин, украина