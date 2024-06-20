https://ria.ru/20240620/kharkov-1954358762.html
У России нет цели подходить к Харькову, заявил Путин
У России нет цели подходить к Харькову, заявил Путин - РИА Новости, 20.06.2024
У России нет цели подходить к Харькову, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что у России нет цели подходить к Харькову, это тактическое направление. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:09
2024-06-20T19:09
2024-06-20T20:00
специальная военная операция на украине
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у России нет цели подходить к Харькову, это тактическое направление."Я говорил, у нас нет цели к Харькову подходить, это тактическое направление", - сказал российский лидер на пресс-конференции во Вьетнаме.
https://ria.ru/20240618/kharkov-1953631960.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, харьков, безопасность, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьков, Безопасность, Владимир Путин, Украина
У России нет цели подходить к Харькову, заявил Путин
Путин: у России нет цели подходить к Харькову