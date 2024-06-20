https://ria.ru/20240620/khadzh-1954299898.html

В хадж-миссии России сообщили о жестких мерах против паломников в Мекку

В хадж-миссии России сообщили о жестких мерах против паломников в Мекку - РИА Новости, 20.06.2024

В хадж-миссии России сообщили о жестких мерах против паломников в Мекку

Руководитель хадж-миссии России Хизбулла Асуев рассказал РИА Новости, что власти Саудовской Аравии в последние годы предпринимают самые жесткие меры в отношении РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T16:24

2024-06-20T16:24

2024-06-20T16:25

саудовская аравия

мекка

медина

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Руководитель хадж-миссии России Хизбулла Асуев рассказал РИА Новости, что власти Саудовской Аравии в последние годы предпринимают самые жесткие меры в отношении паломников, прибывающих в страну для совершения хаджа без специальной хадж-визы. Хадж — один из пяти столпов ислама, паломничество в Мекку и Медину, которое раз в жизни должен совершить каждый мусульманин. Ежегодно Саудовская Аравия выделяет странам квоты для паломников, все желающие должны получить хадж-визы, чтобы попасть в святыням. "Период либерального отношения к нелегалам, прибывающим в Саудовскую Аравию в хадж, прошел. О временах всепрощения и "всепонимания" к единоверцам, у которых нет разрешения на хадж, можно забыть. Это раньше было, а сейчас Саудовская Аравия принимает самые крутые меры против нелегально прибывающих паломников: устраивают облавы, за тайными тропами передвижения нелегалов следят дроны, везде проверки и полицейские кордоны. Властям важно, чтобы хадж проходил в рамках законодательства и принятых правил с представителями хадж-миссий различных государств", - рассказал Асуев. Он отметил, что поток паломников-нелегалов в этом году все равно большой. "Я знаю несколько случаев, когда наших соотечественников задерживали саудовские правоохранительные органы, а затем вывозили от Мекки за 40, за 100 километров. И все равно наши умудрялись каким-то образом дойти до Мекки. Причем, именно дойти – на свой страх и риск они идут до святых мест пешком. Иногда в голове не укладывается – как можно идти сутками и при жаре в плюс 50. Но для многих это увлекательное путешествие с приключениями", - сказал Асуев. Он также сообщил, что ситуацией с нелегалами пользуются недобросовестные таксисты, задирающие цены. Асуев посоветовал не подвергать себя риску быть обманутым и не нарушать законы. "Во-первых, есть риск потерять все деньги, во-вторых, оказаться в лагере задержанных нелегалов – то еще "удовольствие". В-третьих, официальным ведомствам, в данном случае хадж-миссии РФ, крайне стыдно вызволять таких нарушителей, ведь они представляют нашу страну. Кроме того, их потом нужно лечить, ведь условия пребывания в таких лагерях крайне непростые", - сказал Асуев. Во избежание подобных ситуаций глава хадж-миссии РФ посоветовал дождаться своей очереди для совершения паломничества в Мекку и Медину. "Лучше подождите несколько лет, дождитесь своего череда в духовных управлениях мусульман, официально оформите документы и спокойно совершайте хадж", - сказал Асуев.

https://ria.ru/20240620/khadzh-1954203925.html

https://ria.ru/20240620/khadzh-1954206556.html

https://ria.ru/20240614/musulmane-1952821617.html

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саудовская аравия, мекка, медина, россия