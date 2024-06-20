https://ria.ru/20240620/kaspersky-1954283360.html
Белый дом хочет ограничить продажу ПО Kaspersky с 29 сентября
Белый дом хочет ограничить продажу ПО Kaspersky с 29 сентября - РИА Новости, 20.06.2024
Белый дом хочет ограничить продажу ПО Kaspersky с 29 сентября
Белый дом планирует ограничить продажу программного обеспечения "Лаборатории Касперского" в США с 29 сентября из-за связи компании с РФ, передаёт агентство... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:48
2024-06-20T15:48
2024-06-20T16:04
сша
россия
лаборатория касперского
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150612/67/1506126778_0:289:3076:2019_1920x0_80_0_0_e71e5511a503b1e3c4ff0799e172ab36.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости/Прайм. Белый дом планирует ограничить продажу программного обеспечения "Лаборатории Касперского" в США с 29 сентября из-за связи компании с РФ, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источник."Администрация (президента США Джо) Байдена планирует ограничить продажи ПО для борьбы с вирусами Kaspersky в США с 29 сентября из-за связей с Россией", - говорится в сообщении.По данным агентства, Белый дом также планирует поместить "Лабораторию Касперского" в список компаний, против которых предусмотрены торговые ограничения.
https://ria.ru/20240602/khakery-1950015620.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150612/67/1506126778_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_73d5664fc8aa4297271e77bd0669de76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, лаборатория касперского, в мире
США, Россия, Лаборатория Касперского, В мире
Белый дом хочет ограничить продажу ПО Kaspersky с 29 сентября
Белый дом хочет ограничить продажу ПО Kaspersky из-за связи компании с Россией
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости/Прайм. Белый дом планирует ограничить продажу программного обеспечения "Лаборатории Касперского" в США с 29 сентября из-за связи компании с РФ, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"Администрация (президента США Джо) Байдена планирует ограничить продажи ПО для борьбы с вирусами Kaspersky в США с 29 сентября из-за связей с Россией", - говорится в сообщении.
По данным агентства, Белый дом также планирует поместить "Лабораторию Касперского" в список компаний, против которых предусмотрены торговые ограничения.