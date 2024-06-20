https://ria.ru/20240620/kaspersky-1954283360.html

Белый дом хочет ограничить продажу ПО Kaspersky с 29 сентября

Белый дом хочет ограничить продажу ПО Kaspersky с 29 сентября - РИА Новости, 20.06.2024

Белый дом хочет ограничить продажу ПО Kaspersky с 29 сентября

Белый дом планирует ограничить продажу программного обеспечения "Лаборатории Касперского" в США с 29 сентября из-за связи компании с РФ, передаёт агентство... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:48

2024-06-20T15:48

2024-06-20T16:04

сша

россия

лаборатория касперского

в мире

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости/Прайм. Белый дом планирует ограничить продажу программного обеспечения "Лаборатории Касперского" в США с 29 сентября из-за связи компании с РФ, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источник."Администрация (президента США Джо) Байдена планирует ограничить продажи ПО для борьбы с вирусами Kaspersky в США с 29 сентября из-за связей с Россией", - говорится в сообщении.По данным агентства, Белый дом также планирует поместить "Лабораторию Касперского" в список компаний, против которых предусмотрены торговые ограничения.

https://ria.ru/20240602/khakery-1950015620.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, лаборатория касперского, в мире