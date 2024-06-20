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Белый дом хочет ограничить продажу ПО Kaspersky с 29 сентября - РИА Новости, 20.06.2024
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15:48 20.06.2024 (обновлено: 16:04 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/kaspersky-1954283360.html
Белый дом хочет ограничить продажу ПО Kaspersky с 29 сентября
Белый дом хочет ограничить продажу ПО Kaspersky с 29 сентября - РИА Новости, 20.06.2024
Белый дом хочет ограничить продажу ПО Kaspersky с 29 сентября
Белый дом планирует ограничить продажу программного обеспечения "Лаборатории Касперского" в США с 29 сентября из-за связи компании с РФ, передаёт агентство... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:48
2024-06-20T16:04
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россия
лаборатория касперского
в мире
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости/Прайм. Белый дом планирует ограничить продажу программного обеспечения "Лаборатории Касперского" в США с 29 сентября из-за связи компании с РФ, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источник."Администрация (президента США Джо) Байдена планирует ограничить продажи ПО для борьбы с вирусами Kaspersky в США с 29 сентября из-за связей с Россией", - говорится в сообщении.По данным агентства, Белый дом также планирует поместить "Лабораторию Касперского" в список компаний, против которых предусмотрены торговые ограничения.
https://ria.ru/20240602/khakery-1950015620.html
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сша, россия, лаборатория касперского, в мире
США, Россия, Лаборатория Касперского, В мире
Белый дом хочет ограничить продажу ПО Kaspersky с 29 сентября

Белый дом хочет ограничить продажу ПО Kaspersky из-за связи компании с Россией

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина в офисе компании "Лаборатория Касперского"
Мужчина в офисе компании Лаборатория Касперского - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина в офисе компании "Лаборатория Касперского". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости/Прайм. Белый дом планирует ограничить продажу программного обеспечения "Лаборатории Касперского" в США с 29 сентября из-за связи компании с РФ, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"Администрация (президента США Джо) Байдена планирует ограничить продажи ПО для борьбы с вирусами Kaspersky в США с 29 сентября из-за связей с Россией", - говорится в сообщении.
По данным агентства, Белый дом также планирует поместить "Лабораторию Касперского" в список компаний, против которых предусмотрены торговые ограничения.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
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СШАРоссияЛаборатория КасперскогоВ мире
 
 
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