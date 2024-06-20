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В Калужской области нашли тело пропавшего московского бизнесмена - РИА Новости, 20.06.2024
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12:13 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/kaluga-1954199003.html
В Калужской области нашли тело пропавшего московского бизнесмена
В Калужской области нашли тело пропавшего московского бизнесмена - РИА Новости, 20.06.2024
В Калужской области нашли тело пропавшего московского бизнесмена
Тело пропавшего бизнесмена из Москвы обнаружили с огнестрельной раной захороненным в лесу в Калужской области, задержаны двое подозреваемых в его убийстве,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:13
2024-06-20T12:13
происшествия
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Тело пропавшего бизнесмена из Москвы обнаружили с огнестрельной раной захороненным в лесу в Калужской области, задержаны двое подозреваемых в его убийстве, сообщает СУСК России по Калужской области. В последних числах мая в правоохранительные органы обратилась жительница столицы, которая сообщила об исчезновении бывшего мужа. Следователи выяснили, что мужчина занимался предпринимательством в финансовой сфере, 28 мая выехал из Москвы на встречу со своими знакомыми в Калужскую область, а затем перестал выходить на связь. По данному факту было возбуждено дело об убийстве. "На территории Жиздринского района Калужской области обнаружено захороненное тело пропавшего с огнестрельным ранением. Совместными и согласованными усилиями правоохранительных органов Калужской, Ярославской областей и города Москвы двое подозреваемых были задержаны на территории столицы и города Ярославля", - говорится в сообщении. Отмечается, что судом по ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В СУСК не уточняют мотив убийства. Представитель СУСК отметила в беседе с РИА Новости, что убитый и подозреваемые – ранее судимы. Тело было найдено в лесу на съезде с трассы М-3.
https://ria.ru/20240620/delo-1954142093.html
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происшествия, калужская область
Происшествия, Калужская область
В Калужской области нашли тело пропавшего московского бизнесмена

СУСК: под Калугой задержали подозреваемых в убийстве московского бизнесмена

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции на дороге
Автомобили полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили полиции на дороге. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Тело пропавшего бизнесмена из Москвы обнаружили с огнестрельной раной захороненным в лесу в Калужской области, задержаны двое подозреваемых в его убийстве, сообщает СУСК России по Калужской области.
В последних числах мая в правоохранительные органы обратилась жительница столицы, которая сообщила об исчезновении бывшего мужа. Следователи выяснили, что мужчина занимался предпринимательством в финансовой сфере, 28 мая выехал из Москвы на встречу со своими знакомыми в Калужскую область, а затем перестал выходить на связь. По данному факту было возбуждено дело об убийстве.
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"На территории Жиздринского района Калужской области обнаружено захороненное тело пропавшего с огнестрельным ранением. Совместными и согласованными усилиями правоохранительных органов Калужской, Ярославской областей и города Москвы двое подозреваемых были задержаны на территории столицы и города Ярославля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что судом по ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В СУСК не уточняют мотив убийства.
Представитель СУСК отметила в беседе с РИА Новости, что убитый и подозреваемые – ранее судимы. Тело было найдено в лесу на съезде с трассы М-3.
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