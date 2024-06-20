https://ria.ru/20240620/kaluga-1954199003.html

В Калужской области нашли тело пропавшего московского бизнесмена

В Калужской области нашли тело пропавшего московского бизнесмена - РИА Новости, 20.06.2024

В Калужской области нашли тело пропавшего московского бизнесмена

Тело пропавшего бизнесмена из Москвы обнаружили с огнестрельной раной захороненным в лесу в Калужской области, задержаны двое подозреваемых в его убийстве,... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T12:13

2024-06-20T12:13

2024-06-20T12:13

происшествия

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Тело пропавшего бизнесмена из Москвы обнаружили с огнестрельной раной захороненным в лесу в Калужской области, задержаны двое подозреваемых в его убийстве, сообщает СУСК России по Калужской области. В последних числах мая в правоохранительные органы обратилась жительница столицы, которая сообщила об исчезновении бывшего мужа. Следователи выяснили, что мужчина занимался предпринимательством в финансовой сфере, 28 мая выехал из Москвы на встречу со своими знакомыми в Калужскую область, а затем перестал выходить на связь. По данному факту было возбуждено дело об убийстве. "На территории Жиздринского района Калужской области обнаружено захороненное тело пропавшего с огнестрельным ранением. Совместными и согласованными усилиями правоохранительных органов Калужской, Ярославской областей и города Москвы двое подозреваемых были задержаны на территории столицы и города Ярославля", - говорится в сообщении. Отмечается, что судом по ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В СУСК не уточняют мотив убийства. Представитель СУСК отметила в беседе с РИА Новости, что убитый и подозреваемые – ранее судимы. Тело было найдено в лесу на съезде с трассы М-3.

https://ria.ru/20240620/delo-1954142093.html

https://ria.ru/20200608/1572613156.html

калужская область

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происшествия, калужская область