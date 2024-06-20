https://ria.ru/20240620/izrail-1954247734.html

В Израиле возложили венки к мемориалу солдатам Красной армии

В Израиле возложили венки к мемориалу солдатам Красной армии - РИА Новости, 20.06.2024

В Израиле возложили венки к мемориалу солдатам Красной армии

Возложение венков в годовщину начала Великой Отечественной войны к мемориалу солдатам Красной Армии состоялось четверг в израильской Нетании, в церемонии... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:34

2024-06-20T14:34

2024-06-20T14:36

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НЕТАНИЯ (Израиль), 20 июн - РИА Новости. Возложение венков в годовщину начала Великой Отечественной войны к мемориалу солдатам Красной Армии состоялось четверг в израильской Нетании, в церемонии приняли участие послы РФ, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, руководители и члены ветеранских организаций и союза соотечественников Израиля, передает корреспондент РИА Новости. От имени России венок возложил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. "В то время как во многих странах Европы идет борьба с памятниками, а фактически это борьба тех, кто не смог победить героических войнов Красной армии, когда они были живы... с мертвыми. Они думают, что им это сойдет с рук. Этого не будет, мы все припомним. И очень хорошо, что в Израиле, в отличие от этих стран, не только сохраняются, но и сооружаются новые монументы в честь великой победы в Великой Отечественной войне", - заявил Викторов российским журналистам после церемонии возложения венков. Посол России выразил уверенность, что "вечный огонь памяти о всех жертвах той страшной войны будет всегда гореть в сердцах" людей. Мероприятие, приуроченное к годовщине начала Великой Отечественной войны или Дню памяти и скорби, прошло также в Иерусалиме у мемориала "Свеча памяти". Позднее в четверг российские дипломаты проведут особое памятно-мемориальное мероприятие на территории подворья Русской духовной миссии в Яффо на юге Тель-Авива. Гостям мероприятия будут продемонстрированы кинохроники военных лет. Там же состоится акция "Свеча памяти" в честь воинов Красной армии и граждан СССР, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мемориал "Крылья победы" был возведён в крупном приморском израильском городе Нетания и открыт в 2012 году при участии президента РФ Владимира Путина. Этот памятник, как и мемориал "Свеча памяти", открытый в Иерусалиме в январе 2020 года, стал традиционным местом проведения торжественных мероприятий, связанных с событиями Второй мировой войны, и пользуется популярностью у жителей Израиля.

https://ria.ru/20240508/aktsiya-1944695432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, израиль, иерусалим, анатолий викторов, владимир путин