В Израиле возложили венки к мемориалу солдатам Красной армии
Венки в годовщину начала Великой Отечественной возложили к мемориалу в Израиле
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМемориал Победы Красной Армии над фашистской Германией в городе Нетания, Израиль
Мемориал Победы Красной Армии над фашистской Германией в городе Нетания, Израиль. Архивное фото
НЕТАНИЯ (Израиль), 20 июн - РИА Новости. Возложение венков в годовщину начала Великой Отечественной войны к мемориалу солдатам Красной Армии состоялось четверг в израильской Нетании, в церемонии приняли участие послы РФ, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, руководители и члены ветеранских организаций и союза соотечественников Израиля, передает корреспондент РИА Новости.
От имени России венок возложил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
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"В то время как во многих странах Европы идет борьба с памятниками, а фактически это борьба тех, кто не смог победить героических войнов Красной армии, когда они были живы... с мертвыми. Они думают, что им это сойдет с рук. Этого не будет, мы все припомним. И очень хорошо, что в Израиле, в отличие от этих стран, не только сохраняются, но и сооружаются новые монументы в честь великой победы в Великой Отечественной войне", - заявил Викторов российским журналистам после церемонии возложения венков.
Посол России выразил уверенность, что "вечный огонь памяти о всех жертвах той страшной войны будет всегда гореть в сердцах" людей.
Мероприятие, приуроченное к годовщине начала Великой Отечественной войны или Дню памяти и скорби, прошло также в Иерусалиме у мемориала "Свеча памяти".
Позднее в четверг российские дипломаты проведут особое памятно-мемориальное мероприятие на территории подворья Русской духовной миссии в Яффо на юге Тель-Авива. Гостям мероприятия будут продемонстрированы кинохроники военных лет. Там же состоится акция "Свеча памяти" в честь воинов Красной армии и граждан СССР, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Мемориал "Крылья победы" был возведён в крупном приморском израильском городе Нетания и открыт в 2012 году при участии президента РФ Владимира Путина. Этот памятник, как и мемориал "Свеча памяти", открытый в Иерусалиме в январе 2020 года, стал традиционным местом проведения торжественных мероприятий, связанных с событиями Второй мировой войны, и пользуется популярностью у жителей Израиля.