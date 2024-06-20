https://ria.ru/20240620/ivanov-1954348335.html
Экс-замминистра Иванов не теряет бодрости в заключении, заявил адвокат
Экс-замминистра Иванов не теряет бодрости в заключении, заявил адвокат - РИА Новости, 20.06.2024
Экс-замминистра Иванов не теряет бодрости в заключении, заявил адвокат
Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов, обвиняемый во взяточничестве, не теряет бодрости в заключении, сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:32
2024-06-20T18:32
2024-06-20T18:32
происшествия
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов, обвиняемый во взяточничестве, не теряет бодрости в заключении, сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев. "Как любой невиновный человек, он воспринимает ситуацию болезненно, но он взрослый и осознанный человек, поэтому бодрости не теряет", - сказал адвокат. Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Экс-замминистра Иванов не теряет бодрости в заключении, заявил адвокат
Адвокат: Тимур Иванов переживает из-за ситуации, но не теряет бодрости
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов, обвиняемый во взяточничестве, не теряет бодрости в заключении, сообщил журналистам его адвокат Мурад Мусаев.
"Как любой невиновный человек, он воспринимает ситуацию болезненно, но он взрослый и осознанный человек, поэтому бодрости не теряет", - сказал адвокат.
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.