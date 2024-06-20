https://ria.ru/20240620/ivanov-1954254657.html

Экс-замминистра обороны Иванова доставили в суд

Экс-замминистра обороны Иванова доставили в суд - РИА Новости, 20.06.2024

Экс-замминистра обороны Иванова доставили в суд

Замминистра обороны Тимура Иванова доставили в суд на рассмотрение вопроса о продлении ему ареста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:50

2024-06-20T14:50

2024-06-20T14:53

тимур иванов

дело замминистра обороны тимура иванова

происшествия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Замминистра обороны Тимура Иванова доставили в суд на рассмотрение вопроса о продлении ему ареста, передает корреспондент РИА Новости."Иванов доставлен в здание суда", - сказали агентству в суде.Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.

https://ria.ru/20240523/verteletskiy-1947993295.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия