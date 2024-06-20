https://ria.ru/20240620/ivanov-1954254657.html
Экс-замминистра обороны Иванова доставили в суд
Экс-замминистра обороны Иванова доставили в суд - РИА Новости, 20.06.2024
Экс-замминистра обороны Иванова доставили в суд
Замминистра обороны Тимура Иванова доставили в суд на рассмотрение вопроса о продлении ему ареста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:50
2024-06-20T14:50
2024-06-20T14:53
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
происшествия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Замминистра обороны Тимура Иванова доставили в суд на рассмотрение вопроса о продлении ему ареста, передает корреспондент РИА Новости."Иванов доставлен в здание суда", - сказали агентству в суде.Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
https://ria.ru/20240523/verteletskiy-1947993295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия
Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Происшествия
Экс-замминистра обороны Иванова доставили в суд
Экс-замминистра обороны Иванова доставили в суд на рассмотрение продления ареста
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Замминистра обороны Тимура Иванова доставили в суд на рассмотрение вопроса о продлении ему ареста, передает корреспондент РИА Новости.
"Иванов доставлен в здание суда", - сказали агентству в суде.
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.
Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.