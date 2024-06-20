https://ria.ru/20240620/italiya-1954321538.html

Итальянка оставила мать-инвалида без еды и воды и уехала в отпуск

Итальянка оставила мать-инвалида без еды и воды и уехала в отпуск - РИА Новости, 20.06.2024

Итальянка оставила мать-инвалида без еды и воды и уехала в отпуск

Итальянские карабинеры арестовали жительницу пригорода Рима после того, как ее 84-летняя мать-инвалид была обнаружена мертвой без воды и еды, сообщила газета... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:15

2024-06-20T17:15

2024-06-20T17:15

в мире

рим

абруццо

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РИМ, 20 июн - РИА Новости. Итальянские карабинеры арестовали жительницу пригорода Рима после того, как ее 84-летняя мать-инвалид была обнаружена мертвой без воды и еды, сообщила газета Corriere della Sera. Тело пожилой женщины было обнаружено 12 июня, когда карабинеры приехали в городок Монтелибретти для вручения ее дочери некоего документа. Специалисты установили, что смерть женщины наступила несколько дней назад. Ее дочь обнаружили в соседней области Абруццо, куда она уехала на отдых с двумя несовершеннолетними детьми. Следствию предстоит выяснить, идет ли речь о оставленном без воды, еды и телефона инвалиде или имел место побег от скончавшегося родственника, который находился у 49-летней женщины под опекой. Согласно сообщению Corriere, карабинеры обнаружили труп не в спальне, а в другой комнате дома. По всей видимости, женщина смогла подняться с кровати и выйти на поиски помощи. Ее дочь находится под стражей в тюрьме Рима под статьей об оставлении недееспособного лица. Она не смогла объяснить, почему уехала из дома, не позаботившись о матери.

https://ria.ru/20240619/aferist-1954044940.html

https://ria.ru/20240328/zaveschanie-1936285572.html

рим

абруццо

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в мире, рим, абруццо