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Югра представила иностранным партнерам свои IT-решения - РИА Новости, 20.06.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
17:58 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/it-resheniya-1954328750.html
Югра представила иностранным партнерам свои IT-решения
Югра представила иностранным партнерам свои IT-решения - РИА Новости, 20.06.2024
Югра представила иностранным партнерам свои IT-решения
Представители федеральных цифровых министерств иностранных государств, дипломатических миссий совместно с врио губернатора округа Русланом Кухаруком... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:58
2024-06-20T17:58
ханты-мансийский автономный округ
технологии
россия
ханты-мансийск
ханты-мансийский автономный округ
руслан кухарук
владимир путин
ростелеком
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ТЮМЕНЬ, 20 июн – РИА Новости. Представители федеральных цифровых министерств иностранных государств, дипломатических миссий совместно с врио губернатора округа Русланом Кухаруком ознакомились с передовыми цифровыми решениями Ханты-Мансийского автономного округа на выставке "Цифровые технологии для всех" в рамках XV Международного IT-форума, сообщается на сайте окружного правительства. "На центральном стенде правительства автономного округа гостям выставки рассказали о нейроассистенте руководителя и цифровом помощнике в сфере информационной безопасности… Нейроассистент знает данные по бюджету и исполнению государственных программ. Буквально недавно научили его отдавать информацию по паводкам. И он не просто дает информацию, но и делает прогноз на ближайшие несколько дней", - указано в сообщении. Также на стенде представлены реализованные в Югре цифровые решения в различных сферах. В частности, "Ростелеком" презентовал интеллектуальную транспортную систему – умные светофоры с детекторами движения, благодаря которым в Ханты-Мансийске на 45 процентов снизилось время выезда с проблемных участков. Компания "Комтек" из Нижневартовска представила инновационные решения для медицины и здравоохранения, а мастерская талантов "Сибириус", которая является одним из крупнейший учреждений допобразования Югры, - робототехнику, беспилотную авиационную систему, медиакластер и хайтек-цех. Осмотр выставочных стендов завершился презентацией проекта "Лаборатория безопасности", запущенного по поручению президента Владимира Путина и представляющего собой мобильную автоплощадку по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Руслан Кухарук во время общения с экспонентами отметил, что друзья и партнеры из других государств активно интересуются представленными цифровыми продуктами, и в связи с этим подчеркнул важность применения технологий и на других языковых платформах. IT-форум проходит в Ханты-Мансийске с 18 по 20 июня. Он является признанной международной дискуссионной площадкой для общения представителей политических и деловых кругов, обсуждения актуальных трендов развития цифровой экономики и обмена решениями среди профессионального IT-сообщества. В этом году форум вошел в программу мероприятий председательства России в БРИКС, участие в нем принимают представители 47 стран. Участники форума обсуждают применение новейших технологий в экономике, соцсфере и образовании, а также кибербезопасность, импортонезависимость, искусственный интеллект и развитие кадрового потенциала. Организатором форума выступает правительство Югры при поддержке министерства иностранных дел Российской Федерации, Минцифры, Минпросвещения, Торгово-промышленной палаты России, полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.
https://ria.ru/20230930/yugra-1899681850.html
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ханты-мансийск
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технологии, россия, ханты-мансийск, ханты-мансийский автономный округ, руслан кухарук, владимир путин, ростелеком, брикс
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Технологии, Россия, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ, Руслан Кухарук, Владимир Путин, Ростелеком, БРИКС

Югра представила иностранным партнерам свои IT-решения

CC BY-SA 4.0 / Единый официальный сайт государственных органов ХМАО (cropped) / XV Международный IT-форум стран c участием стран БРИКС и ШОС в Югре
XV Международный IT-форум стран c участием стран БРИКС и ШОС в Югре - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
CC BY-SA 4.0 / Единый официальный сайт государственных органов ХМАО (cropped) /
XV Международный IT-форум стран c участием стран БРИКС и ШОС в Югре
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 20 июн – РИА Новости. Представители федеральных цифровых министерств иностранных государств, дипломатических миссий совместно с врио губернатора округа Русланом Кухаруком ознакомились с передовыми цифровыми решениями Ханты-Мансийского автономного округа на выставке "Цифровые технологии для всех" в рамках XV Международного IT-форума, сообщается на сайте окружного правительства.
«
"На центральном стенде правительства автономного округа гостям выставки рассказали о нейроассистенте руководителя и цифровом помощнике в сфере информационной безопасности… Нейроассистент знает данные по бюджету и исполнению государственных программ. Буквально недавно научили его отдавать информацию по паводкам. И он не просто дает информацию, но и делает прогноз на ближайшие несколько дней", - указано в сообщении.
Также на стенде представлены реализованные в Югре цифровые решения в различных сферах. В частности, "Ростелеком" презентовал интеллектуальную транспортную систему – умные светофоры с детекторами движения, благодаря которым в Ханты-Мансийске на 45 процентов снизилось время выезда с проблемных участков. Компания "Комтек" из Нижневартовска представила инновационные решения для медицины и здравоохранения, а мастерская талантов "Сибириус", которая является одним из крупнейший учреждений допобразования Югры, - робототехнику, беспилотную авиационную систему, медиакластер и хайтек-цех. Осмотр выставочных стендов завершился презентацией проекта "Лаборатория безопасности", запущенного по поручению президента Владимира Путина и представляющего собой мобильную автоплощадку по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Руслан Кухарук во время общения с экспонентами отметил, что друзья и партнеры из других государств активно интересуются представленными цифровыми продуктами, и в связи с этим подчеркнул важность применения технологий и на других языковых платформах.
IT-форум проходит в Ханты-Мансийске с 18 по 20 июня. Он является признанной международной дискуссионной площадкой для общения представителей политических и деловых кругов, обсуждения актуальных трендов развития цифровой экономики и обмена решениями среди профессионального IT-сообщества. В этом году форум вошел в программу мероприятий председательства России в БРИКС, участие в нем принимают представители 47 стран. Участники форума обсуждают применение новейших технологий в экономике, соцсфере и образовании, а также кибербезопасность, импортонезависимость, искусственный интеллект и развитие кадрового потенциала.
Организатором форума выступает правительство Югры при поддержке министерства иностранных дел Российской Федерации, Минцифры, Минпросвещения, Торгово-промышленной палаты России, полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругТехнологииРоссияХанты-МансийскХанты-Мансийский автономный округРуслан КухарукВладимир ПутинРостелекомБРИКС
 
 
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