Югра представила иностранным партнерам свои IT-решения
CC BY-SA 4.0 / Единый официальный сайт государственных органов ХМАО (cropped) / XV Международный IT-форум стран c участием стран БРИКС и ШОС в Югре
XV Международный IT-форум стран c участием стран БРИКС и ШОС в Югре
ТЮМЕНЬ, 20 июн – РИА Новости. Представители федеральных цифровых министерств иностранных государств, дипломатических миссий совместно с врио губернатора округа Русланом Кухаруком ознакомились с передовыми цифровыми решениями Ханты-Мансийского автономного округа на выставке "Цифровые технологии для всех" в рамках XV Международного IT-форума, сообщается на сайте окружного правительства.
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"На центральном стенде правительства автономного округа гостям выставки рассказали о нейроассистенте руководителя и цифровом помощнике в сфере информационной безопасности… Нейроассистент знает данные по бюджету и исполнению государственных программ. Буквально недавно научили его отдавать информацию по паводкам. И он не просто дает информацию, но и делает прогноз на ближайшие несколько дней", - указано в сообщении.
Также на стенде представлены реализованные в Югре цифровые решения в различных сферах. В частности, "Ростелеком" презентовал интеллектуальную транспортную систему – умные светофоры с детекторами движения, благодаря которым в Ханты-Мансийске на 45 процентов снизилось время выезда с проблемных участков. Компания "Комтек" из Нижневартовска представила инновационные решения для медицины и здравоохранения, а мастерская талантов "Сибириус", которая является одним из крупнейший учреждений допобразования Югры, - робототехнику, беспилотную авиационную систему, медиакластер и хайтек-цех. Осмотр выставочных стендов завершился презентацией проекта "Лаборатория безопасности", запущенного по поручению президента Владимира Путина и представляющего собой мобильную автоплощадку по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Руслан Кухарук во время общения с экспонентами отметил, что друзья и партнеры из других государств активно интересуются представленными цифровыми продуктами, и в связи с этим подчеркнул важность применения технологий и на других языковых платформах.
IT-форум проходит в Ханты-Мансийске с 18 по 20 июня. Он является признанной международной дискуссионной площадкой для общения представителей политических и деловых кругов, обсуждения актуальных трендов развития цифровой экономики и обмена решениями среди профессионального IT-сообщества. В этом году форум вошел в программу мероприятий председательства России в БРИКС, участие в нем принимают представители 47 стран. Участники форума обсуждают применение новейших технологий в экономике, соцсфере и образовании, а также кибербезопасность, импортонезависимость, искусственный интеллект и развитие кадрового потенциала.
Организатором форума выступает правительство Югры при поддержке министерства иностранных дел Российской Федерации, Минцифры, Минпросвещения, Торгово-промышленной палаты России, полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.
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30 сентября 2023, 22:26