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Российский Су-30см уничтожил украинский беспилотник
Российский Су-30см уничтожил украинский беспилотник - РИА Новости, 20.06.2024
Российский Су-30см уничтожил украинский беспилотник
Истребитель Су-30см ВКС России уничтожил украинский беспилотник в зоне ответственности группировки войск "Центр", видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T05:07
2024-06-20T05:07
2024-06-20T05:07
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Истребитель Су-30см ВКС России уничтожил украинский беспилотник в зоне ответственности группировки войск "Центр", видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж многоцелевого истребителя Су-30см Воздушно-космических сил Российской Федерации во время выполнения полетного задания уничтожил БПЛА противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении. Также, по данным ведомства, в ходе выполнения боевой задачи экипажи многоцелевых истребителей Су-30см отработали патрулирование в заданном районе.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-30СМ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российский Су-30см уничтожил украинский беспилотник
МО: Су-30см уничтожил беспилотник ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр"