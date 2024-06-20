https://ria.ru/20240620/istrebitel-1954136661.html

Российский Су-30см уничтожил украинский беспилотник

Российский Су-30см уничтожил украинский беспилотник - РИА Новости, 20.06.2024

Российский Су-30см уничтожил украинский беспилотник

Истребитель Су-30см ВКС России уничтожил украинский беспилотник в зоне ответственности группировки войск "Центр", видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T05:07

2024-06-20T05:07

2024-06-20T05:07

специальная военная операция на украине

безопасность

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воздушно-космические силы россии

су-30см

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Истребитель Су-30см ВКС России уничтожил украинский беспилотник в зоне ответственности группировки войск "Центр", видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж многоцелевого истребителя Су-30см Воздушно-космических сил Российской Федерации во время выполнения полетного задания уничтожил БПЛА противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении. Также, по данным ведомства, в ходе выполнения боевой задачи экипажи многоцелевых истребителей Су-30см отработали патрулирование в заданном районе.

https://ria.ru/20240620/kiev-1954135279.html

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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, су-30см, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф