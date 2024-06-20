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Российский Су-30см уничтожил украинский беспилотник - РИА Новости, 20.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/istrebitel-1954136661.html
Российский Су-30см уничтожил украинский беспилотник
Российский Су-30см уничтожил украинский беспилотник - РИА Новости, 20.06.2024
Российский Су-30см уничтожил украинский беспилотник
Истребитель Су-30см ВКС России уничтожил украинский беспилотник в зоне ответственности группировки войск "Центр", видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T05:07
2024-06-20T05:07
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
су-30см
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Истребитель Су-30см ВКС России уничтожил украинский беспилотник в зоне ответственности группировки войск "Центр", видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж многоцелевого истребителя Су-30см Воздушно-космических сил Российской Федерации во время выполнения полетного задания уничтожил БПЛА противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении. Также, по данным ведомства, в ходе выполнения боевой задачи экипажи многоцелевых истребителей Су-30см отработали патрулирование в заданном районе.
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, су-30см, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-30СМ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российский Су-30см уничтожил украинский беспилотник

МО: Су-30см уничтожил беспилотник ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИстребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Истребитель Су-30СМ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Истребитель Су-30см ВКС России уничтожил украинский беспилотник в зоне ответственности группировки войск "Центр", видео предоставило Минобороны РФ.
"Экипаж многоцелевого истребителя Су-30см Воздушно-космических сил Российской Федерации во время выполнения полетного задания уничтожил БПЛА противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении.
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Также, по данным ведомства, в ходе выполнения боевой задачи экипажи многоцелевых истребителей Су-30см отработали патрулирование в заданном районе.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВоздушно-космические силы РоссииСу-30СМВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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