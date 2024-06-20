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Исследование: 2/3 россиян — технооптимисты и поддерживают развитие ИТ - РИА Новости, 20.06.2024
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17:25 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/issledovanie-1954322998.html
Исследование: 2/3 россиян — технооптимисты и поддерживают развитие ИТ
Исследование: 2/3 россиян — технооптимисты и поддерживают развитие ИТ - РИА Новости, 20.06.2024
Исследование: 2/3 россиян — технооптимисты и поддерживают развитие ИТ
Большинство жителей России высказывают нейтрально-положительное отношение к развитию ИТ-отрасли, при этом 40% россиян с оптимизмом воспринимают внедрение... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:25
2024-06-20T17:25
технологии
россия
высшая школа экономики (вшэ)
ромир
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Большинство жителей России высказывают нейтрально-положительное отношение к развитию ИТ-отрасли, при этом 40% россиян с оптимизмом воспринимают внедрение технологий в повседневную жизнь, свидетельствуют данные совместного исследования Школы коммуникаций факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ и исследовательского холдинга "РОМИР". Презентация первого масштабного исследования о восприятии россиянами информационных технологий состоялась в четверг в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня". Как рассказала доцент Школы коммуникаций НИУ ВШЭ Татьяна Соколова, целью исследования стало создание эффективного инструментария для регулярного мониторинга отношения жителей страны к информационным технологиям и новым вызовам цифровой эпохи. "Происходящее сейчас в российской действительности с точки зрения восприятия ИТ мы можем охарактеризовать как позитивное отношение к технологиям. В целом у людей превалируют положительные или нейтральные эмоции: принятия (3,53 по пятибалльной шкале), спокойствия (3,42) и стабильности (3,41)", - отметила Соколова. При этом 39,5% россиян позитивно относятся к внедрению новых технологий и лишь 24,9% признаются, что этот процесс вызывает у них обеспокоенность. "В целом, наши соотечественники даже более оптимистичны по отдельным аспектам интеграции технологий в повседневную жизнь и разные сферы экономики, чем жители других стран", – обобщил выводы президент холдинга "РОМИР" Андрей Милехин. При этом исследование выявило существенный разрыв между группами ИТ-рисков: активно обсуждаемых в медиа, реально тревожащих россиян в повседневной жизни и теми, что они прогнозируют. В медиаполе лидирует тема исчезновения профессий и вытеснения людей машинами (36,3% всех сообщений). На втором месте – опасения по поводу возможности выхода искусственного интеллекта (ИИ) из-под контроля человека (12,8% сообщений). В то же время, судя по опросу респондентов, эти проблемы не входят в топ-страхов у россиян. Гораздо больше людей волнуют утечки персональных данных (57,4% опрошенных), рост зависимости детей от гаджетов (53,5%) и угрозы кибербезопасности (51,7%). "Если говорить о будущем, то в наибольшей степени россиян волнует развитие ИИ. Почти половина опрошенных полагает, что ИИ может искажать информацию (49,7%), а сами технологии можно будет использовать во вред людям (48,2%). Чуть больше трети жителей страны допускают сценарии, при которых ИИ выйдет из-под контроля создателей (38,5%), ИИ позволят принимать решения об использовании оружия (37,8%) и развитие технологий поставит под угрозу само существование человечества (37,3%)", - рассказал преподаватель Школы коммуникаций факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Александр Смирнов. По данным исследования, наиболее высокий уровень настороженности в отношении развития ИТ присутствует у аудиторий 45+, безработных и представителей старшего поколения. Одной из причин может стать реакция на резонансные публикации в СМИ и соцмедиа. Кроме того, значение имеет и персональный уровень тревожности респондента. Вместе с тем большинство опрошенных считает, что ИИ уже превосходит человека в поиске, хранении и анализе информации. Но люди все еще лидируют в творчестве, постановке целей и генерации новых идей. Еще один примечательный вывод исследования – даже если конкретные цифровые угрозы вызывают повышенную тревожность, жители пока не настроены работать над их предотвращением. "Мы видим определенный парадокс — при том, что многие россияне обеспокоены безопасностью своих данных, большинство из них не готовы предпринимать активные действия для защиты от этих угроз. Только около 30% жителей, обеспокоенных утечками или кражей данных, проверяют уровень безопасности сайтов при их посещении или используют запасную банковскую карту для онлайн-платежей", — отметила Соколова. Также отмечается, что более половины участников исследования (53,5%) тревожатся о чрезмерном увлечении подрастающего поколения гаджетами. При этом обсудили эту тему со своими детьми меньше половины респондентов и только 27,3% планируют это сделать. Вместе с тем, зафиксирована готовность опрошенных адаптироваться к изменениям на рынке труда. Например, 37,6% заинтересованы в обучении и получении новых цифровых навыков, и еще 26,6% - уже начали задумываться о смене специальности на более востребованную. "Наше исследование — первая попытка комплексно оценить отношение россиян к ИТ на текущем этапе стремительного развития. Дальнейший мониторинг позволит отслеживать динамику восприятия технологий и прогнозировать реакции общества на новые вызовы в этой сфере. Но важно помнить, что ИИ и другие технологии — это всего лишь инструменты, которые помогают раскрыть человеческий потенциал", - резюмировал Милехин. Полная версия отчета по итогам исследования доступна на сайтах Школы коммуникаций НИУ ВШЭ и исследовательского холдинга РОМИР. Школа коммуникаций и "РОМИР" планируют продолжать исследования в области восприятия информационных технологий в России и представлять их результаты на регулярной основе.
https://ria.ru/20231222/konferentsiya-1917087206.html
https://na.ria.ru/20231130/obrazovanie-1911511776.html
https://ria.ru/20240304/vystavka-1930927953.html
https://radiosputnik.ru/20240217/it-1926862480.html
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технологии, россия, высшая школа экономики (вшэ), ромир
Технологии, Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ), Ромир

Исследование: 2/3 россиян — технооптимисты и поддерживают развитие ИТ

© РИА Новости / Мария ДевахинаПрезентация первого масштабного исследования о восприятии россиянами информационных технологий в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня"
Презентация первого масштабного исследования о восприятии россиянами информационных технологий в пресс-центре международной медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Большинство жителей России высказывают нейтрально-положительное отношение к развитию ИТ-отрасли, при этом 40% россиян с оптимизмом воспринимают внедрение технологий в повседневную жизнь, свидетельствуют данные совместного исследования Школы коммуникаций факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ и исследовательского холдинга "РОМИР".
Презентация первого масштабного исследования о восприятии россиянами информационных технологий состоялась в четверг в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
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Как рассказала доцент Школы коммуникаций НИУ ВШЭ Татьяна Соколова, целью исследования стало создание эффективного инструментария для регулярного мониторинга отношения жителей страны к информационным технологиям и новым вызовам цифровой эпохи.
"Происходящее сейчас в российской действительности с точки зрения восприятия ИТ мы можем охарактеризовать как позитивное отношение к технологиям. В целом у людей превалируют положительные или нейтральные эмоции: принятия (3,53 по пятибалльной шкале), спокойствия (3,42) и стабильности (3,41)", - отметила Соколова.
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При этом 39,5% россиян позитивно относятся к внедрению новых технологий и лишь 24,9% признаются, что этот процесс вызывает у них обеспокоенность.
"В целом, наши соотечественники даже более оптимистичны по отдельным аспектам интеграции технологий в повседневную жизнь и разные сферы экономики, чем жители других стран", – обобщил выводы президент холдинга "РОМИР" Андрей Милехин.
При этом исследование выявило существенный разрыв между группами ИТ-рисков: активно обсуждаемых в медиа, реально тревожащих россиян в повседневной жизни и теми, что они прогнозируют. В медиаполе лидирует тема исчезновения профессий и вытеснения людей машинами (36,3% всех сообщений). На втором месте – опасения по поводу возможности выхода искусственного интеллекта (ИИ) из-под контроля человека (12,8% сообщений).
В то же время, судя по опросу респондентов, эти проблемы не входят в топ-страхов у россиян. Гораздо больше людей волнуют утечки персональных данных (57,4% опрошенных), рост зависимости детей от гаджетов (53,5%) и угрозы кибербезопасности (51,7%).
«
"Если говорить о будущем, то в наибольшей степени россиян волнует развитие ИИ. Почти половина опрошенных полагает, что ИИ может искажать информацию (49,7%), а сами технологии можно будет использовать во вред людям (48,2%). Чуть больше трети жителей страны допускают сценарии, при которых ИИ выйдет из-под контроля создателей (38,5%), ИИ позволят принимать решения об использовании оружия (37,8%) и развитие технологий поставит под угрозу само существование человечества (37,3%)", - рассказал преподаватель Школы коммуникаций факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Александр Смирнов.
По данным исследования, наиболее высокий уровень настороженности в отношении развития ИТ присутствует у аудиторий 45+, безработных и представителей старшего поколения. Одной из причин может стать реакция на резонансные публикации в СМИ и соцмедиа. Кроме того, значение имеет и персональный уровень тревожности респондента.
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Вместе с тем большинство опрошенных считает, что ИИ уже превосходит человека в поиске, хранении и анализе информации. Но люди все еще лидируют в творчестве, постановке целей и генерации новых идей.
Еще один примечательный вывод исследования – даже если конкретные цифровые угрозы вызывают повышенную тревожность, жители пока не настроены работать над их предотвращением.
"Мы видим определенный парадокс — при том, что многие россияне обеспокоены безопасностью своих данных, большинство из них не готовы предпринимать активные действия для защиты от этих угроз. Только около 30% жителей, обеспокоенных утечками или кражей данных, проверяют уровень безопасности сайтов при их посещении или используют запасную банковскую карту для онлайн-платежей", — отметила Соколова.
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Также отмечается, что более половины участников исследования (53,5%) тревожатся о чрезмерном увлечении подрастающего поколения гаджетами. При этом обсудили эту тему со своими детьми меньше половины респондентов и только 27,3% планируют это сделать.
Вместе с тем, зафиксирована готовность опрошенных адаптироваться к изменениям на рынке труда. Например, 37,6% заинтересованы в обучении и получении новых цифровых навыков, и еще 26,6% - уже начали задумываться о смене специальности на более востребованную.
"Наше исследование — первая попытка комплексно оценить отношение россиян к ИТ на текущем этапе стремительного развития. Дальнейший мониторинг позволит отслеживать динамику восприятия технологий и прогнозировать реакции общества на новые вызовы в этой сфере. Но важно помнить, что ИИ и другие технологии — это всего лишь инструменты, которые помогают раскрыть человеческий потенциал", - резюмировал Милехин.
Полная версия отчета по итогам исследования доступна на сайтах Школы коммуникаций НИУ ВШЭ и исследовательского холдинга РОМИР.
Школа коммуникаций и "РОМИР" планируют продолжать исследования в области восприятия информационных технологий в России и представлять их результаты на регулярной основе.
 
ТехнологииРоссияВысшая школа экономики (ВШЭ)Ромир
 
 
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