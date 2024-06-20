https://ria.ru/20240620/ingushetiya-1954333753.html

Производство лекарственных сборов и травяных чаев наладят в Ингушетии

Производство лекарственных сборов и травяных чаев наладят в Ингушетии - РИА Новости, 20.06.2024

Производство лекарственных сборов и травяных чаев наладят в Ингушетии

Власти Ингушетии планируют запустить производство лекарственных сборов и травяных чаев, для этого в республике есть все необходимое, сообщил глава региона... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:48

2024-06-20T17:48

2024-06-20T17:48

республика ингушетия

сунженский район

махмуд-али калиматов

чай

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НАЛЬЧИК, 20 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют запустить производство лекарственных сборов и травяных чаев, для этого в республике есть все необходимое, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Мы планируем реализовать ряд инвестиционных проектов, которые не только обеспечат гарантированный спрос на российском рынке, но и возродят наши народные традиции. Один из ключевых проектов – строительство предприятия по производству лекарственных сборов и травяных чаев", - сказал Калиматов. Он добавил, что необходимое сырье - полезные травы - в изобилии растут на склонах Джейрахского и Сунженского районов республики. В результате жители Ингушетии получат возможность зарабатывать на сборе и сдаче лечебных трав на предприятие, которое будет составлять из них лекарственные сборы. "Мы стремимся возродить народную традицию использования лекарственных трав и дать людям возможность сезонного заработка. Наши предки были талантливыми лекарями, знающими свойства каждой травы. Сегодня мы можем использовать этот бесценный опыт для лечения и профилактики заболеваний", - подчеркнул глава региона. Кроме того, власти республики рассматривают возможность развития потребкооперации с учетом того, что в регионе произрастает много диких ягод и плодов, а предприятия по их переработке отсутствуют. "Реализация этих проектов позволит создать новые рабочие места и расширить налоговую базу", - подчеркнул Калиматов.

https://ria.ru/20240604/legalizatsiya-1950414391.html

сунженский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сунженский район, махмуд-али калиматов, чай